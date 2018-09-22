Kaybolduktan 7 gÃ¼n sonra cansÄ±z bedeni bulunan Sedanur topraÄŸa verildi

Kars KaÄŸÄ±zman'da 7 gÃ¼n Ã¶nce kaybolan 9 yaÅŸÄ±ndaki Sedanur GÃ¼zel'in cansÄ±z bedeni bulundu. Ã‡ocuÄŸun

Kars'Ä±n KaÄŸÄ±zman ilçesinde 16 Eylül'de kaybolan 7 gün önce kaybolan 9 yaÅŸÄ±ndaki Sedanur Güzel'in cansÄ±z bedeni, PaslÄ± köyü yakÄ±nlarÄ±nda bulundu. (22 Rylül 2018)

Kars Valisi Rahmi DoÄŸan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, 9 yaÅŸÄ±ndaki Sedanur'un ölü bulunduÄŸunu söyledi. DoÄŸan, "Ceset, köye bir kilometre uzakta, üzeri taÅŸlarla örtülü vaziyette Kars Ä°l Jandarma JAK timleri tarafÄ±ndan bulundu." ifadelerini kullandÄ±.

'CESEDÄ° UZUN SÜRE GÄ°ZLENMÄ°Åž'

Kars Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mehmet Fatih Camgöz de "Olay yerinde elde edilen ilk bulgulara göre, üzerinde elbiselerinin olduÄŸu ve cesedin uzun süredir bulunduÄŸu yerde gizlenmiÅŸ vaziyette olduÄŸu görülmüÅŸtür." açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

Cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n olay yerinde incelemenin ardÄ±ndan Sedanur Güzel'in cansÄ±z bedeni KaÄŸÄ±zman Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

16.15'te Erzurum Adli TÄ±p Kurumu'na getirilen küçük kÄ±zÄ±n cenazesinin otopsi iÅŸlemleri saat 22.00 sÄ±ralarÄ±nda bitti. Sedanur Güzel'in cenazesi Erzurum'a gelen amcasÄ± Mehmet Güzel tarafÄ±ndan teslim alÄ±ndÄ±. Erzurum'dan ambulansla KaÄŸÄ±zman Devlet Hastanesi morguna götürülen Sedanur'un cenazesi, burada annesi ve babasÄ± ile yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±. Sabaha kadar morgda bekletilen Sedanur'un cenazesi, KaÄŸÄ±zman Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracÄ± ile alÄ±narak PaslÄ± köyüne götürüldü.

GÖZYAÅžLARIYLA UÄžURLANDI

FotoÄŸraf: DHA

23 Eylül günü sabahÄ±n erken saatlerinde, Sedanur'un cenazesi Kars Valisi Rahmi DoÄŸan'Ä±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± törenle gözyaÅŸlarÄ± ve aÄŸÄ±tlarla son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±. Cenaze töreninde Sedanur'un anne, baba ve yakÄ±nlarÄ± gözyaÅŸÄ±na boÄŸuldu, sinir krizi geçirdi.

Sedanur'un ölümüyle ilgili soruÅŸturma ise sürdürülüyor. (AA)

FotoÄŸraf: DHA

Sedanur'u arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 11:46

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