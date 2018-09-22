FotoÄŸraf: Bedir Altunok/DHA
Kars'Ä±n KaÄŸÄ±zman ilÃ§esinde kaybolan Sedanur'un cansÄ±z bedeni bulundu
Kars KaÄŸÄ±zman'da 7 gÃ¼n Ã¶nce kaybolan 9 yaÅŸÄ±ndaki Sedanur GÃ¼zel'in cansÄ±z bedeni bulundu.
Kars'Ä±n KaÄŸÄ±zman ilçesinde 7 gün önce kaybolan 9 yaÅŸÄ±ndaki Sedanur Güzel'in cansÄ±z bedeni, PaslÄ± köyü yakÄ±nlarÄ±nda bulundu.
VALÄ°LÄ°K: OTOPSÄ° Ä°ÅžLEMLERÄ°NE BAÅžLANACAK
Kars Valisi Rahmi DoÄŸan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, 9 yaÅŸÄ±ndaki Sedanur'un ölü bulunduÄŸunu söyledi.
DoÄŸan, "Ceset, köye bir kilometre uzakta, üzeri taÅŸlarla örtülü vaziyette Kars Ä°l Jandarma JAK timleri tarafÄ±ndan bulundu. Gerekli inceleme ve otopsi iÅŸlemlerine baÅŸlanacak." ifadelerini kullandÄ±.
Sedanur Güzel, 16 Eylül Pazar günü öÄŸle saatlerinde, Kars'Ä±n KaÄŸÄ±zman ilçesine baÄŸlÄ± PaslÄ± köyündeki evinin önünde kaybolmuÅŸtu. Sedanur'un kaybolmasÄ± ile ilgili geçen 18 Eylül akÅŸamÄ± 'ÅŸüpheli' sÄ±fatÄ±yla komÅŸu Ertan Bozkurt gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 11:41
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