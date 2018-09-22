Bilim insanlarÄ±: Burdur GÃ¶lÃ¼ Ã¶ldÃ¼, eski haline gelemez

Prof. Dr. Ä°skender GÃ¼lle, Burdur GÃ¶lÃ¼'ndeki Ã§ekilmenin eski haline dÃ¶nmeyecek ÅŸekilde kritik seviyeyi aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Türkiye'nin en derin göllerinden biri olan, 300 bine yakÄ±n su kuÅŸuna, endemik kuÅŸ türlerine ve özellikle dünyada nesli tükenmekte olan dikkuyruk ördeklerinin yüzde 70’ine ev sahipliÄŸi yapan Burdur Gölü’nde yürütülen son çalÄ±ÅŸmalar gerçeÄŸi ortaya çÄ±kardÄ±.

Gölün su seviyesindeki azalmanÄ±n kritik noktayÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ± söyleyen bilim insanlarÄ±, sürecin insan ve hayvan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ciddi ÅŸekilde etkileyeceÄŸini vurguluyor. Bilim insanlarÄ±na göre göldeki çekilme artÄ±k geri döndürülemez seviyede. Göl öldü. Eski hâline gelemez

Burdur Gölü’nde yürütülen çalÄ±ÅŸmalarÄ±n detaylarÄ± hakkÄ±nda Hürriyet’ten Salim Uzun'a konuÅŸan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim DalÄ± öÄŸretim üyesi Prof. Dr. Ä°skender Gülle, “Burdur Gölü’nün geldiÄŸi son noktayÄ± görmek için bilim insanÄ± olmaya gerek kalmadÄ±. Çünkü göldeki çekilme eski haline dönmeyecek ÅŸekilde kritik seviyeyi aÅŸtÄ±. ArtÄ±k Burdur Gölü’nü eski haline getiremeyiz” dedi.

TUZ ORANI KRÄ°TÄ°K SEVÄ°YEDE

Su oranÄ±ndaki azalÄ±ÅŸÄ±n durdurulamayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Prof. Dr. Gülle, “Åžu anda tek yapabileceÄŸimiz su miktarÄ±ndaki azalÄ±ÅŸÄ± en alt noktaya çekebilmek. Bunu yapsak bile önümüzdeki 10 yÄ±lda eski Burdur Gölü olmayacak. 1980’den bu yana tuzluluk oranÄ± yüzde 40 arttÄ±. Önümüzdeki 10 yÄ±lda bu orana yüzde 30 daha eklenecek ve tuzluluk oranÄ± deniz suyunu geçecek. KuÅŸ türleri azalacak, popülasyon etkilenecek, ekolojik zenginlik yok olacak” dedi.

YAZIN SICAKLIK ARTACAK

Su oranÄ±ndaki azalmanÄ±n sadece hayvanlarÄ± deÄŸil, insanlarÄ± da etkileyeceÄŸini kaydeden Prof. Dr. Gülle, ÅŸöyle devam etti: “YazÄ±n sÄ±caklÄ±k artacak. KÄ±ÅŸÄ±n daha çok don olayÄ± görülecek. Gölün çekilen kÄ±sÄ±mlarÄ±ndaki toz ve tuz rüzgârlar ile yerleÅŸim yerlerine doÄŸru harekete geçecek. Bu durum solunum yollarÄ± hastalÄ±klarÄ±, çeÅŸitli kanser türleri hatta kalp damar hastalÄ±klarÄ±nda artÄ±ÅŸa neden olacak.”

YERALTI SULARI DA TEHLÄ°KEDE

Biz bu öngörüleri bilimle yapÄ±yoruz. Çünkü bu tespitlerin dünyada örnekleri var. Burdur Gölü’nün suyunun azalmasÄ±nda yüzde 10 doÄŸal, yüzde 90 aÅŸÄ±rÄ± su kullanÄ±mÄ± etkili. Ä°ÅŸin dramatik tarafÄ± su oranÄ± azaldÄ±kça biz daha çok su kullanÄ±mÄ±na yöneliyoruz. Bu durum yer altÄ± sularÄ±nÄ± da yok ediyor. UyarÄ±yorum; uzun vadede susuzluk sorunu çok ciddi boyutlara ulaÅŸacak. BakanlÄ±klar her ÅŸeyin farkÄ±nda. Ancak çözüm artÄ±k çok zor. Çünkü sosyal tepkileri göze alÄ±p bol suya alÄ±ÅŸan vatandaÅŸÄ±n suyunu kesemiyorsunuz. BakanlÄ±klarÄ±n da yapacaÄŸÄ± bir ÅŸey kalmadÄ±. KaçÄ±nÄ±lmaz sona doÄŸru sürükleniyoruz.”

‘SÜRECÄ° YAVAÅžLATMANIN BÄ°R YOLUNU BULABÄ°LÄ°RÄ°Z’

Çevre tehlikesinin boyutlarÄ±na dikkat çeken Burdur Belediye BaÅŸkanÄ± Ali Orkun Ercengiz ÅŸöyle dedi: “Bir çevreci olarak yalvarÄ±yorum: Lütfen sesimizi artÄ±k duyun. Gölümüzdeki çekilme inanÄ±lmaz boyutlara ulaÅŸtÄ±. Burada açÄ±k bir doÄŸa faciasÄ± yaÅŸanÄ±yor. Belki gölümüzü eski haline getiremeyiz ama süreci yavaÅŸlatmanÄ±n bir yolunu bulabiliriz. Ä°lgili bakanlÄ±klar lütfen harekete geçsin. Biz de belediye olarak elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyarÄ±z.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 09:41

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