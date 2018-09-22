Ä°ran'da askeri tÃ¶rene saldÄ±rÄ±: 11 Ã¶lÃ¼, 30 yaralÄ±

Ä°ran'Ä±n gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Ahvaz kentinde askeri geÃ§it tÃ¶renine silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi, saldÄ±rÄ±yÄ± Al Ahvaziye Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼stlendi.

Ä°ran'Ä±n güneybatÄ±sÄ±ndaki Ahvaz kentinde gerçekleÅŸtirilen askeri geçit törenine silahlÄ± saldÄ±rÄ± düzenlendi. SaldÄ±rÄ±yÄ± Al Ahvaziye örgütü üstlendi. Ä°ranlÄ± yetkililer saldÄ±rÄ±da 11 kiÅŸinin öldüÄŸünü, 30 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±

Ä°ran devlet televizyonu, geçit törenindeki askerlere ve locada oturan üst düzey askeri yetkililere silahlÄ± bir grup tarafÄ±ndan ateÅŸ açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. OlayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Huzistan eyaleti Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Ali Hüseyin Hüseynzade, Al Ahvaziye örgütünün üstlendiÄŸi saldÄ±rÄ± sonucu 11 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi ve en az 30 kiÅŸinin de yaralÄ± olarak hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. YaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerden birinin gazeteci olduÄŸu belirtildi.

FotoÄŸraf: DHA

DHA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ± habere göre Ä°ran devlet televizyonu muhabiri, saldÄ±rÄ±nÄ±n geçit töreninin baÅŸÄ±nda meydana geldiÄŸini ve saldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda törenin daÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Haberde, saldÄ±rganlarÄ±n geçit töreninin arkasÄ±nda yer alan bir parktan uzun namlulu silahlarla geçit törenini taradÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± Sözcüsü Ramazan Åžerif, saldÄ±rÄ± sorasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada söz konusu örgütün Suudi Arabistan yönetimi tarafÄ±ndan desteklendiÄŸini öne sürerek saldÄ±rÄ±nÄ±n ülke genelinde düzenlenen geçit törenlerini etkilemek amacÄ±yla gerçekleÅŸtirildiÄŸini ifade etti.

FotoÄŸraf: DHA

Huzistan Eyalet Valisi GulamrÄ±za Åžariati, dört kiÅŸi olan saldÄ±rganlardan ikisin öldürüldüÄŸünü, biri yaralÄ± olmak üzere iki saldÄ±rganÄ±n saÄŸ olarak yakalandÄ±ÄŸÄ± bilgisini verdi. Vali Åžariati, saldÄ±rganlarÄ±n askeri üniforma giyerek yetkililerin bulunduÄŸu alanÄ±nÄ±n arkasÄ±ndan ateÅŸ açtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olayda sivil halktan da yaralÄ± olanlarÄ±n olduÄŸunu söyledi.

Ä°ran'da 1980'de baÅŸlayan Irak-Ä°ran savaÅŸÄ±nÄ±n yÄ±ldönümü nedeniyle bugün ülkenin birçok kentinde askeri geçit törenleri yapÄ±lÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 11:38

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