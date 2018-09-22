TarÄ±m iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yan minibÃ¼s bariyerlere Ã§arptÄ±, 17 kiÅŸi yaralandÄ±

Antep'te tarÄ±m iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yan minibÃ¼s yol kenarÄ±ndaki bariyerlere Ã§arptÄ±, 5'i Ã§ocuk olmak Ã¼zere araÃ§taki 17 kiÅŸi yaralandÄ±.

Antep'te tarÄ±m iÅŸçilerini taÅŸÄ±yan ve lastiÄŸinin patlamasÄ± sonucu kontrolden çÄ±kan minibüs bariyerlere çarptÄ±. Kazada 5'i çocuk, 17 kiÅŸi yaralandÄ±.

Kaza, Gaziantep-ÅžanlÄ±urfa otoyolunun 19’uncu kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan ÅžanlÄ±urfa'ya giden ve tarÄ±m iÅŸçilerini taÅŸÄ±yan Sinan Burdakoçi (42) yönetimindeki 63 EV 070 plakalÄ± minibüs, Nizip ilçesi yakÄ±nlarÄ±nda lastiÄŸinin patlamasÄ± üzerine sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptÄ±. Kazada sürücü Sinan Burdakoçi ile minibüste bulunan ve isimleri öÄŸrenilemeyen 5’i çocuk 17 kiÅŸi yaralandÄ±. Minibüste sandÄ±k içerisinde bulunan kümes hayvanlarÄ± ise kazada zarar görmedi. YaralÄ±lar ambulanslarla Nizip ve Gaziantep'teki hastanelere kaldÄ±rdÄ±. Acil servislerde tedaviye alÄ±nan yaralÄ±lardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduÄŸu belirtildi. Kazada hurdaya dönen minibüsten çÄ±karÄ±lan kümes hayvanlarÄ± da jandarma tarafÄ±ndan muhafaza altÄ±na alÄ±ndÄ±. Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 08:46

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