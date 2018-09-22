Manisaspor'un kasaba olan borcu sebebiyle kupalarÄ±na haciz geldi

Manisasporâ€™un kentteki bir kasaba olan 161 bin liralÄ±k borcu sebebiyle kulÃ¼bÃ¼n mÃ¼zesinde bulunan kupalara haciz konuldu.

AÄŸÄ±r borç yüküyle bu sezon düÅŸtüÄŸü TFF 2'nci Lig’e altyapÄ± aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± kadro ve FIFA’dan aldÄ±ÄŸÄ± 6 puan silme cezasÄ±yla baÅŸlayan Manisaspor klübünün kupalarÄ±, kulübün kentteki bir kasaba olan borcu yüzünden haczedildi.

Manisa’daki bir kasaba olan 161 bin TL'lik et ürünü borcu nedeniyle yapÄ±lan haciz iÅŸleminde Manisaspor’un müzesinde bulunan kupalara deÄŸer biçilerek haciz konuldu. Kulüpten alÄ±nan kupalar, yediemin deposuna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. KupalarÄ±n, borçlarÄ±n ödenmesi için verilen süre içinde ödeme iÅŸlemi yapÄ±lmazsa açÄ±k artÄ±rmayla icra dairesine satÄ±lacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Konuyla ilgili Manisaspor'dan resmi internet sitesi kanalÄ±yla yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada ÅŸu ifadeler yer aldÄ±: BilindiÄŸi üzere uzun zamandÄ±r sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir süreçten geçen kulübümüz, yeni yönetim kurulumuzun göreve gelmesiyle birlikte çok sayÄ±da sorunun üstesinden gelmiÅŸ, ancak önceki yönetimlerden kalan borç yükü nedeniyle sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamaya devam etmektedir. Daha önce eski bir çalÄ±ÅŸanÄ±mÄ±zÄ±n 16 bin TL alacaÄŸÄ±na karÅŸÄ± kulübümüz yine icra ÅŸokuyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±rken, bu ücret son anda ödenerek kupalarÄ±mÄ±zÄ±n haczi durdurulmuÅŸtur. Son olarak kulübümüzün eski baÅŸkanÄ± Abdullah Mergen döneminde et ürünlerinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bir kasap esnafÄ±na, 161 bin TL alacaÄŸÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k hiçbir ödeme yapÄ±lmazken, esnafta alacaklarÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k kulübümüze icra göndermiÅŸtir. Bu doÄŸrultuda alacaklara karÅŸÄ±lÄ±k kupalarÄ±mÄ±z haczedilmiÅŸtir. YaÅŸanan bu sürecin ardÄ±ndan yönetim kurulumuz haczedilen kupalarÄ± geri alabilmek adÄ±na gerekli giriÅŸimleri baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±r. Ancak ÅŸunu özellikle belirtmek isteriz ki Manisaspor yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu süreci kesinlikle hak etmemektedir. Mevcut yönetim kurulumuz, geçmiÅŸinde ÅŸehrin tanÄ±tÄ±mÄ±na ve ticaretine büyük katkÄ± saÄŸlayan, sportif baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Türk futboluna sayÄ±sÄ±z yetenek kazandÄ±ran bu büyük camianÄ±n ayakta kalmasÄ± adÄ±na yoÄŸun mesai harcarken, ÅŸehirde ki duyarsÄ±zlÄ±k bizleri derinden yaralamaktadÄ±r. Manisaspor sahipsiz bÄ±rakÄ±lmamalÄ±, ÅŸehrimiz yeniden bütünleÅŸerek Manisaspor’u ayaÄŸa kaldÄ±rmalÄ±dÄ±r. Bu birlikteliÄŸin kÄ±sa sürede saÄŸlanarak Manisaspor’un eski günlerine geri döneceÄŸinden ÅŸüphemiz yoktur. SaygÄ±larÄ±mÄ±zla… (DHA)

FIFAâ€™dan, Manisaspor'a puan silme cezasÄ±

www.evrensel.net