Kocaeli'de Ã¶ÄŸrencileri taÅŸÄ±yan araÃ§ devrildi, 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Kocaeli KÃ¶rfez'de Ã¶ÄŸrencileri TEKNOFEST Ä°stanbul'a taÅŸÄ±yan midibÃ¼sÃ¼n devrilmesi sonucu biri Ã¶ÄŸretmen 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 16 kiÅŸi yaralandÄ±.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ortaokul ve lise öÄŸrencilerini taÅŸÄ±yan midibüsün devrilmesi sonucu iki kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 16 kiÅŸi yaralandÄ±.

AlÄ±nan bilgiye göre, sürücüsünün kimliÄŸi henüz belirlenemeyen 68 S 0462 plakalÄ± midibüs, Anadolu Otoyolu'nun ÅžirinyalÄ± mevkisinde kontrolden çÄ±karak devrildi.

Kazada, öÄŸrencilerden 13 yaÅŸÄ±ndaki Necati Enes S. olay yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 17 kiÅŸi yaralandÄ±.

ÖÄžRETMEN DE YAÅžAMINI YÄ°TÄ°RDÄ°

Derince EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan durumu aÄŸÄ±r olan öÄŸretmen Tufan B. (27), burada yapÄ±lan müdahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

Kocaeli Üniversitesi TÄ±p Fakültesi AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama, Derince EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma, Körfez Devlet ve Gebze Fatih Devlet hastaneleri ile özel bir hastaneye kaldÄ±rÄ±lan 16 yaralÄ±nÄ±n tedavisi sürüyor.

Bu arada, kazadan 3 kiÅŸinin de yara almadan kurtulduÄŸu öÄŸrenildi.

Olay nedeniyle otoyolun Ä°stanbul istikameti bir süre trafiÄŸe kapandÄ±. AracÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bölgede ulaÅŸÄ±m normale döndü.

Bu arada, midibüsün Ä°stanbul'a gitmek üzere Aksaray'dan yola çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 10:53

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