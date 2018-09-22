Kocaeli'de Ã¶ÄŸrencileri taÅŸÄ±yan araÃ§ devrildi, 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Kocaeli KÃ¶rfez'de Ã¶ÄŸrencileri TEKNOFEST Ä°stanbul'a taÅŸÄ±yan midibÃ¼sÃ¼n devrilmesi sonucu bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 18 kiÅŸi yaralandÄ±.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ortaokul ve lise öÄŸrencilerini taÅŸÄ±yan midibüsün devrilmesi sonucu bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 18 kiÅŸi yaralandÄ±.

AlÄ±nan bilgiye göre, sürücüsünün kimliÄŸi henüz belirlenemeyen 68 S 0462 plakalÄ± midibüs, Anadolu Otoyolu'nun ÅžirinyalÄ± mevkisinde kontrolden çÄ±karak devrildi. Kazada, araçta bulunan ve ismi öÄŸrenilemeyen bir kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 18 kiÅŸi yaralandÄ±. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan birinin hayati tehlikesi bulunduÄŸu belirtildi.

Olay nedeniyle otoyolun Ä°stanbul istikameti bir süre trafiÄŸe kapandÄ±. Kaza yapan aracÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bölgede ulaÅŸÄ±m normale döndü.

Bu arada, midibüsteki öÄŸrencilerin TEKNOFEST Ä°stanbul'a gitmek üzere Aksaray'dan yola çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 08:11

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