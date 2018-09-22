TÃ¼rkiye'deki tek duktoskopi cihazÄ±yla Ã§alÄ±nan araÃ§ bulundu

BaÅŸakÅŸehirâ€™de iÃ§inde TÃ¼rkiye'de tek olduÄŸu belirtilen duktoskopi cihazÄ±yla Ã§alÄ±nan otomobil bulundu.

Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir’de, içinde Türkiye'de tek olduÄŸu belirtilen duktoskopi cihazÄ±yla çalÄ±nan otomobil bulundu, gözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüpheli tutuklandÄ±.

AA'nÄ±n haberine göre, AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, lüks otomobiliyle duktoskopi cihazÄ± çalÄ±nan Genel Cerrahi UzmanÄ± Prof. Dr. Ömer Bender’in ÅŸikayeti üzerine çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Bender'in "tÄ±klama" yöntemiyle çalÄ±nan otomobilinin Pendik Åžeyhli Mahallesi'nde olduÄŸu tespit edildi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla, otomobili içindeki duktoskopi cihazÄ±yla ele geçirdi.

GözaltÄ±na alÄ±nan ve hÄ±rsÄ±zlÄ±k ÅŸebekesi üyesi olduÄŸu belirtilen ÅŸüpheli, çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.

Olayla ilgili diÄŸer ÅŸüphelilerin yakalanmasÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor.

DUKTOSKOPÄ° NEDÄ°R?

Prof. Dr. Ömer Bender'in internet sitesinde duktoskopi ÅŸöyle anlatÄ±lÄ±yor:

"Duktoskopi meme süt kanallarÄ±nÄ±n içinin mikroendoskoplarla görüntülenmesini saÄŸlayan bir endoskopik muayene yöntemidir Duktoskopi iÅŸlemi dÄ±ÅŸ çapÄ± 0.55mm ve 1,1mm. olan iki farklÄ± duktoskopi aleti kullanÄ±larak yapÄ±lmaktadÄ±r. Sistem 6000 piksel görüntü kalitesi saÄŸlamaktadÄ±r. Alete monte edilen bir soÄŸuk Ä±ÅŸÄ±k kaynaÄŸÄ± alet içindeki fiberoptik lifler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± ileterek süt kanalÄ±nÄ±n içini aydÄ±nlatÄ±r. Ä°çerinin görüntüsü fiberoptik lifler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla monitöre aktarÄ±larak süt kanalÄ±nÄ±n içinin görüntülenmesi saÄŸlanÄ±r." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 01:08

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