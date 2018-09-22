Ä°YÄ° Parti Malatya Ä°l BaÅŸkanÄ± Ã–zdal'a saldÄ±rÄ±

Ä°YÄ° Parti Malatya Ä°l BaÅŸkanÄ± GÃ¶kmen Kenan Ã–zdal'Ä±n saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±, konuya dair basÄ±n toplantÄ±sÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Ä°YÄ° Parti Malatya Ä°l BaÅŸkanÄ± Gökmen Kenan Özdal'Ä±n saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°YÄ° Parti Malatya Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Özdal'a "alçakça bir saldÄ±rÄ±da bulunulduÄŸu", konu ile ilgili bugün il binasÄ±nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleneceÄŸi kaydedildi.

Öte yandan, AA'nÄ±n haberine göre diÅŸ hekimi Özdal'Ä±n Kanalboyu Caddesi üzerinde bulunan özel kliniÄŸinden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ve konuyla ilgili ÅŸikayette bulunduÄŸu öÄŸrenildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 00:41

www.evrensel.net