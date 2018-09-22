Ä°YÄ° Parti Ä°l BaÅŸkanÄ±'na ikinci saldÄ±rÄ±: 4 yaralÄ±

DÃ¼n darbedilen Ä°YÄ° Parti Malatya Ä°l BaÅŸkanÄ± GÃ¶kmen Kenan Ã–zdal bugÃ¼n gittiÄŸi AsayiÅŸ Åžube Ã¶nÃ¼nde 30-40 kiÅŸili grubun saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kaldÄ±.

Ä°YÄ° Parti Malatya Ä°l BaÅŸkanÄ± Gökmen Kenan Özdal (48), dün kendisine ait diÅŸ kliniÄŸinden çÄ±ktÄ±ktan sonra kimliÄŸi belirsiz 4 kiÅŸi tarafÄ±ndan tartaklandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla polise baÅŸvurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, bugün evrak için gittiÄŸi AsayiÅŸ Åžube önünde 30-40 kiÅŸilik bir grup tarafÄ±ndan yanÄ±ndaki partililerle birlikte tekrar darbedildi. Kavgada, 4 kiÅŸi yaralandÄ±.

Olay, öÄŸle saatlerinde Åžire PazarÄ± yanÄ±nda bulunan AsayiÅŸ Åžube önünde meydana geldi. BaÅŸkan Özal ve partililer, dünkü yaÅŸanan olayla ilgili ifade iÅŸlemleri için gittiÄŸi AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸü'nden çÄ±ktÄ±ktan sonra basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenledi. Özdal, konuÅŸmasÄ±na baÅŸlamadan önce yaklaÅŸÄ±k 30- 40 kiÅŸilik bir grubun saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± tekmeli- tokatlÄ± kavgada her iki gruptan da 4 kiÅŸi yaralandÄ±. OlayÄ± yatÄ±ÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸan polis ekipleri yetersiz kalÄ±nca Çevik Kuvvet ekipleri çaÄŸÄ±rÄ±ldÄ±. Bir süre sonra sakinleÅŸtirilen kavgada yaralanan 4 kiÅŸi, EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±, ancak kavga hastanede de devam etti. Olayla ilgili inceleme baÅŸlatan polis, çok sayÄ±da kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±.

ÖZDAL: YILMAYACAÄžIZ

Ä°YÄ° Parti Malatya Ä°l BaÅŸkanÄ± Gökmen Kenan Özdal AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸü'nde iken yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yla ilgili açÄ±klama yaptÄ±. Özdal, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“Bu saldÄ±rÄ±yÄ± ÅŸiddetle lanetliyoruz. Biz Ä°YÄ° Parti olarak yurdumuzdaki yanlÄ±ÅŸlarÄ± en yüksek perdeden ifade etmeye devam edeceÄŸiz. Atatürk mirasÄ± Cumhuriyetimize dört elle sarÄ±lacaÄŸÄ±z güçleÅŸtirilmiÅŸ parlamenter demokrasiyi savunacaÄŸÄ±z. SöylediÄŸimiz gerçekler biliyoruz ki acÄ±tacak, tehditler alacaÄŸÄ±z, yÄ±ldÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z ama unutulmasÄ±n ki asla yÄ±lmayacaÄŸÄ±z. YÄ±lmayacaÄŸÄ±z, çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z, mevcut durumu anlatacaÄŸÄ±z ve baÅŸaracaÄŸÄ±z.”

DÜN 4 KÄ°ÅžÄ° TARAFINDAN DARBEDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

Ä°YÄ° Parti Malatya Ä°l BaÅŸkanÄ± Gökmen Kenan Özdal'Ä±n dün gece kendisine ait diÅŸ kliniÄŸinden çÄ±ktÄ±ktan sonra kimliÄŸi belirsiz 4 kiÅŸinin saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti. Ä°YÄ° Parti Malatya Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Özdal'a "alçakça bir saldÄ±rÄ±da bulunulduÄŸu", konu ile ilgili il binasÄ±nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleneceÄŸi kaydedilmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 18:41

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