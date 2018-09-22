DoÄŸu Halep'te Suriye ordusu ile TSK destekli gruplar arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma

Suriye ordusu ile TSK destekli silahlÄ± gruplar arasÄ±nda, Halep'in doÄŸusundaki el Bab'da Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±.

Suriye ordusu ile TSK’nin desteklediÄŸi cihatçÄ± gruplar arasÄ±nda Halep’in doÄŸusunda çatÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Al Masdar’Ä±n haberine göre çatÄ±ÅŸma, Suriye ordusunun el Bab’daki ÖSO mevzilerine dönük top atÄ±ÅŸlarÄ± sonrasÄ± yaÅŸandÄ±. CihatçÄ±larÄ±n, el Bab’Ä±n hemen güneyinde yer alan Suriye ordusu birliklerine karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi bildirildi. Bu geliÅŸmelerin ardÄ±ndan karÅŸÄ±lÄ±klÄ± saldÄ±rÄ±lar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±, çatÄ±ÅŸmalarÄ±n halen sürdüÄŸü ancak ölü ve yaralÄ± sayÄ±sÄ±na iliÅŸkin bilgi bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Bu hatta, bir yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir çatÄ±ÅŸma yaÅŸanmÄ±yordu. Halep ve çevresindeki Suriye ordusu birlikleri uzun süredir Ä°dlib operasyonuna hazÄ±rlanÄ±yordu ancak Türkiye ile Rusya, Ä°dlib'e dönük operasyon düzenlenmemesi konusunda mutabakata vardÄ±. (DIÅž HABERLER)

www.evrensel.net