Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May: AB, Brexit'e saygÄ±lÄ± olmalÄ±

AB Zirvesi dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ konuÅŸan Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, 'Brexit referandumunun sonucunu tersine Ã§evirmeyeceÄŸini' vurguladÄ± ve AB'yi eleÅŸtirdi.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Avrupa BirliÄŸi'nin (AB), ülkesinin Brexit (AB'den çÄ±kÄ±ÅŸ) müzakerelerine saygÄ±lÄ± olmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre Salzburg'da düzenlenen AB Zirvesi dönüÅŸü BaÅŸbakanlÄ±k Konutu'nda konuÅŸan May, Ä°ngiltere'nin Brexit'e iliÅŸkin Chequers PlanÄ±'nÄ± reddeden ülkelerin, herhangi bir alternatif önermediÄŸini belirtti.

Müzakerelerde son aÅŸamaya gelindiÄŸini hatÄ±rlatan May, AB'nin tavrÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu ifade ederek "Brexit referandumunun sonucu tersine çevirmeyecek, ülkemi parçalamayacaÄŸÄ±m" dedi.

AB'nin kendilerine kabul edemeyecekleri iki öneriyle geldiÄŸini aktaran May, bu önerileri Ä°ngiltere'nin Avrupa Ekonomik AlanÄ±'nda ve Gümrük BirliÄŸi'nde kalmasÄ± ya da AB ile ülkesi arasÄ±nda sadece bir serbest ticaret anlaÅŸmasÄ± imzalanmasÄ± olarak sÄ±raladÄ±.

May, ilk formülü "Ä°ngiltere'deki referandumla alay etmek" olarak tanÄ±mlarken ikinci formülün ise Kuzey Ä°rlanda'nÄ±n ekonomik açÄ±dan ülkelerinden ayrÄ±lmasÄ± anlamÄ±na geleceÄŸini söyledi. Hiçbir Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ±'nÄ±n bunu kabul edemeyeceÄŸini ifade eden May, "AB'den anlaÅŸma yapmadan ayrÄ±lmak, birlik ile kötü bir anlaÅŸma yapmaktan iyidir" dedi.

CHEQUERS PLANI'NDA NE VAR?

Ä°ngiltere, Temmuz ayÄ±nda Chequers PlanÄ±'nÄ± AB'den ayrÄ±lma stratejisi olarak ilan etmiÅŸti. Plan, Ä°ngiltere ile AB arasÄ±nda mallarÄ±n serbest dolaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n güvence altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± öngörüyor. AB'nin ortak pazarÄ± ise sadece mallarÄ±n deÄŸil kiÅŸilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaÅŸÄ±mÄ±nÄ± kapsÄ±yor. Birlik üyesi Ä°rlanda Cumhuriyeti ile Kuzey Ä°rlanda arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r üzerinden yapÄ±lacak ticaret ile ilgili görüÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ± da sürüyor. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 23:44

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