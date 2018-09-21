Feribot faciasÄ±: 86 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Afrikaâ€™nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k gÃ¶lÃ¼ Victoriaâ€™da bir feribotun batmasÄ± sonucu en az 86 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Tanzanya’daki önceki akÅŸam aÅŸÄ±rÄ± yüklenen bir feribot Viktorya Gölü’nde alabora oldu. Yerel medyada yer alan haberlere göre, Ukara ve Bugolara adalarÄ± arasÄ±nda seyahat eden feribotun içerisinde yüzlerce kiÅŸinin olduÄŸu tahmin edilirken, ÅŸimdiye kadar 86 kiÅŸinin cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±. KazanÄ±n, feribotun limana sadece 50 metre uzaklÄ±ktayken meydana geldiÄŸi aktarÄ±ldÄ±. Mwanza Bölge Komiseri John Mongella, normal ÅŸartlar altÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 100 yolcu taÅŸÄ±masÄ± gerektiÄŸi belirtilen feribotta kaç kiÅŸinin olduÄŸunu tahmin edemediklerini söyledi. Mongella, 42 kiÅŸinin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve arama-kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini belirtti.

Kapasitesinden fazla yolcu taÅŸÄ±yan ve bakÄ±msÄ±z halde seyahat eden deniz araçlarÄ±, ülkede daha önce de büyük facialara yol açmÄ±ÅŸtÄ±. Victoria Gölü’nde daha önce de çok sayÄ±da feribot batmÄ±ÅŸtÄ±. 1996 yÄ±lÄ±nda bir feribotun batmasÄ± sonucu bin kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. Söz konusu feribotun kapasitesinin üzerinde yolcu taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. 68 bin kilometrekare büyüklüÄŸündeki Victoria Gölü yeryüzünün en büyük göllerinden biri. Victoria Gölü Tanzanya, Kenya ve Uganda sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde bulunuyor. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 22:19

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