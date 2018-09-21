Fas: Ä°ran konusunda aynÄ± yerdeyiz

Fas HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mustafa el-Halfi: Tahran ile diplomatik iliÅŸkileri kesme konusunda pozisyonumuzda deÄŸiÅŸiklik yok.

Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, baÅŸkent Rabat’ta düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ä°ran’Ä±n müttefiki Lübnan merkezli Hizbullah’Ä±n Polisario Cephesi’ne verdiÄŸi destek ve eÄŸitim nedeniyle Tahran ile diplomatik iliÅŸkilerini kesme kararÄ±na iliÅŸkin ülkesinin pozisyonunda herhangi bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ä°liÅŸkilerin kesilmesine neden olan sebeplerin bugüne kadar devam ettiÄŸini dile getiren Halfi, söz konusu adÄ±mÄ±n egemenlik ilkesi, toprak bütünlüÄŸünün savunulmasÄ± ve Ä°ran’a sunulan somut veriler temelinde atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

NE OLMUÅžTU?

Fas DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± NasÄ±r Burita, 1 MayÄ±s’ta yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda, Fas’Ä±n, Lübnan merkezli Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasÄ±ndaki iliÅŸki sebebiyle Ä°ran’Ä±n baÅŸkenti Tahran’daki elçiliÄŸini kapatma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ä°ran Büyükelçisi’nin de ülkeyi terk etmesini istediÄŸini duyurmuÅŸtu. Burita, ellerinde Hizbullah’Ä±n Polisario’ya askeri destek verdiÄŸi ve Cezayir’deki Ä°ran BüyükelçiliÄŸi’nde görev yapan diplomatlarÄ±n, Hizbullah liderlerinin Polisario liderleri ile görüÅŸmelerini kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± konusunda bilgiler olduÄŸunu belirtmiÅŸti.

Fas’Ä±n iddialarÄ±ndan sonra Hizbullah’tan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Fas’Ä±n “örgüt liderlerinin Polisario Cephesi’ne fon saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ve onlara eÄŸitim verdiÄŸi” yönündeki suçlamasÄ± reddedilerek, Ä°ran ile diplomatik iliÅŸkileri kesme kararÄ±nÄ±n “ABD, Ä°srail ve Suudi Arabistan’Ä±n baskÄ±sÄ±yla” alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öne sürülmüÅŸtü.

BATI SAHRA SORUNU

Fas’Ä±n 1975’te eski Ä°spanyol sömürgesi BatÄ± Sahra’yÄ± topraklarÄ±na katmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Cezayir’in destek verdiÄŸi baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasÄ±nda baÅŸlayan gerginlik devam ediyor. Fas, bölgenin kendi egemenliÄŸinde kalmasÄ± gerektiÄŸini savunurken Polisario Cephesi, BatÄ± Sahra’nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z devlet olduÄŸunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991’de BM’nin ara buluculuÄŸunda varÄ±lan ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±na kadar Fas güvenlik güçlerine karÅŸÄ± silahlÄ± mücadele yürütüyordu. AteÅŸkes anlaÅŸmasÄ±ndan bu yana BatÄ± Sahra’nÄ±n statüsüyle ilgili görüÅŸmeler baÅŸarÄ±ya ulaÅŸamadÄ±. (RabatAA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 22:17

www.evrensel.net