Tutuklu gazeteciler: Haberlerin tamamÄ± kamu yararÄ± gÃ¶zetiyor

ErciÅŸ Belediyesi eski kayyÄ±mÄ± Mehmet Åžirin YaÅŸar'a iliÅŸkin haberler nedeniyle tutuklu yargÄ±lanan gazeteci Ä°dris YÄ±lmaz ve Erhan AkbaÅŸ mahkemeye Ã§Ä±ktÄ±.

Van’Ä±n ErciÅŸ Belediyesi’nin eski kayyÄ±mÄ± Mehmet Åžirin YaÅŸar'Ä±n uygulamalarÄ±na yönelik yaptÄ±klarÄ± haberler nedeniyle yargÄ±lanan gazeteci Ä°dris YÄ±lmaz ve Erhan AkbaÅŸ mahkemeye çÄ±ktÄ±. ErciÅŸ 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilki görülen duruÅŸmaya Gazeteci Erhan AkbaÅŸ katÄ±lÄ±rken, Gazeteci Ä°dris YÄ±lmaz ise ElazÄ±ÄŸ 1 No’lu Yüksek Güvenlikli KapalÄ± Cezaevi'nden SEGBÄ°S aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± katÄ±ldÄ±. HazÄ±rlanan iddianamede kayyuma hakaret etmekle suçlanan YÄ±lmaz ve AkbaÅŸ'Ä±n “KayyÄ±m ErciÅŸ’te belediye arsalarÄ±nÄ± ihale ile satÄ±lÄ±ÄŸa çÄ±kardÄ±", "ErciÅŸ Belediyesi’nin yeni logosu çalÄ±ntÄ± çÄ±ktÄ±", "ErciÅŸ’te KayyÄ±m’Ä±n Kürtçe tabelalara karÅŸÄ± olan tahammülsüzlüÄŸü devam ediyor", "KayyÄ±m ErciÅŸ’te KadÄ±nÄ±n görünürlüÄŸünü yok etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor" ve "ErciÅŸ Belediyesi’nde iÅŸçi kÄ±yÄ±mÄ± sürüyor” haberleri hakaret davasÄ±na gerekçe gösterildi.

'GAZETECÄ°LÄ°K SUÇ DEÄžÄ°LDÄ°R'

YapÄ±lan kimlik tespitlerinin ardÄ±ndan ilk olarak savunma yapan gazeteci Ä°dris YÄ±lmaz, “BasÄ±n özgürdür, gazetecilik ise suç deÄŸildir. BasÄ±nÄ±n görevi kamuoyunda tepki yaratan usulsüzlükleri eleÅŸtirmektir. KayyÄ±mÄ±n Kürtçe olan tabelalarÄ± deÄŸiÅŸtirmesi toplumda tepki yaratmÄ±ÅŸtÄ±r. DeÄŸiÅŸikliÄŸe giden kayyÄ±m neden deÄŸiÅŸtiÄŸine dair de bir açÄ±klama yapmamÄ±ÅŸtÄ±r bu da haber deÄŸeri taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± için tarafÄ±mÄ±zca haber yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Haberin tarafsÄ±zlÄ±k ilkesi gereÄŸi kendisinden de görüÅŸ almak için aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kayyÄ±m Mehmet Åžirin YaÅŸar cevap vermek yerine telefonlarÄ±mÄ±zÄ± engellemiÅŸtir. YapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz haberlerde hiç bir ÅŸekilde ÅŸahsÄ±na yönelik rencide edici herhangi bir hakarette bulunmadÄ±k. YaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalara açÄ±klÄ±k getirmediÄŸinden dolayÄ± ortaya çÄ±kan kamuoyu tepkisini dile getirdik. Bizler gazeteciyiz suçlu deÄŸiliz” diyerek beraatÄ±nÄ± talep etti.

'HABERLERÄ°MÄ°ZÄ°N ARKASINDAYIZ'

YÄ±lmaz’Ä±n ardÄ±ndan savunma yapan AkbaÅŸ da, “Bizler gazeteciyiz yapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz haberlere bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda tamamÄ± kamu yararÄ±na yapÄ±lmÄ±ÅŸ haberlerdir. ErciÅŸ Belediyesi'nin 'Yeni logosu çalÄ±ntÄ± çÄ±ktÄ±' baÅŸlÄ±klÄ± haberimizde 'çalÄ±ntÄ±' dediÄŸimiz için kayyÄ±ma hÄ±rsÄ±zlÄ±k ithamÄ±nda bulunduÄŸumuz iddiasÄ± ile hakkÄ±mÄ±zda dava açÄ±ldÄ±. Bu logo ilk olarak 13 Ekim 2014 tarihinde Konya’nÄ±n Cihanbeyli Belediyesi tarafÄ±ndan kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. 11 Eylül 2016 tarihinde göreve baÅŸlayan Mehmet Åžirin YaÅŸar’Ä±n talimatlarÄ± doÄŸrultusunda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen ErciÅŸ Belediyesine ait kurumsal logo olarak 8 MayÄ±s 2017 tarihine kadar kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. FarklÄ± bir belediyeye ait olduÄŸunun ortaya çÄ±kmasÄ± üzerine kamu yararÄ±na olduÄŸu için haberleÅŸtirip gündeme taÅŸÄ±dÄ±k. Kendisinden de görüÅŸ almak istedik fakat telefonlarÄ±mÄ±zÄ± engellediÄŸi için ulaÅŸamadÄ±k. Haberi yayÄ±nlamamÄ±zÄ±n ardÄ±ndan, ErciÅŸ Belediyesi hemen yeni bir logo arayÄ±ÅŸÄ±na girdi. 5 Bin TL ödüllü bir logo yarÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ± ve yeni logosunu oluÅŸturdu. Ä°lçede bir çok tabelada deÄŸiÅŸikliÄŸe giderek belediye bütçesinden binlerce TL harcama yapan eski kayyum Mehmet Åžirin YaÅŸar temsil ettiÄŸi kamu kurumunu zarara uÄŸrattÄ±, kurumu zarara uÄŸrattÄ±ÄŸÄ± için hesap vermesi gereken kiÅŸi kendisidir, biz deÄŸiliz. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z haber kamu yararÄ±na bir haberdir. Biz yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tüm haberlerimizin arkasÄ±ndayÄ±z" dedi.

YapÄ±lan savunmalarÄ±n ardÄ±ndan mahkeme heyeti duruÅŸmaya katÄ±lmayan eski kayyum Mehmet Åžirin YaÅŸar’Ä±n beyanlarÄ±nÄ±n da alÄ±nmasÄ± için duruÅŸmayÄ± 14 KasÄ±m 2018 tarihine erteledi. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 21:53

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