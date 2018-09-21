Ä°srailâ€™den Filistinlilerin paralarÄ±na el koyma kararÄ±

Ä°srail Maliye BakanÄ± MoÅŸe Kahlonâ€™un, Ã¼lkesinin Filistin yÃ¶netimi adÄ±na topladÄ±ÄŸÄ± verginin bir kÄ±smÄ±na el koyma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre Bakan Kahlon, ülkesinin Filistin yönetimi adÄ±na topladÄ±ÄŸÄ± verginin, Filistin yönetiminin geçen pazar günü Beytüllahim kenti yakÄ±nÄ±ndaki Gush Etzion Yahudi yerleÅŸim biriminde bir Ä°srail vatandaÅŸÄ±nÄ± bÄ±çaklayarak öldürdüÄŸü iddia edilen Filistinlinin ailesine ödediÄŸi meblaÄŸa tekabül eden kÄ±smÄ±na el koyma kararÄ± aldÄ±.

Ä°srail’in, bÄ±çaklama giriÅŸiminde bulunduÄŸu iddia edilen Halil Cebbarin’in ailesine Filistin yönetiminin bir miktar para ödediÄŸini ve ileride de her ay maaÅŸ vereceÄŸini ileri sürmesi üzerine verginin bir kÄ±smÄ±na el koyma kararÄ± alan Kahlon, Cebbarin ailesinin ekonomik faaliyetlerinin sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ± için baÅŸka yollarÄ±n da aranmasÄ±nÄ± istedi.

Kahlon, bu kararÄ±n sert bir tepki olduÄŸunu ve aynÄ± zamanda Filistinlilere paralarÄ±nÄ± iki kat kaybedecekleri mesajÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

2 TEMMUZ’DA YASALLAÅžTI

Filistinlilerin vergilerinden Filistinli tutuklular ile yaÅŸamlarÄ±nÄ± yitirenlerin ailelerine ayrÄ±lan ödeneÄŸin kesilmesini öngören tasarÄ± Ä°srail parlamentosunda, 2 Temmuz’da yapÄ±lan ikinci ve üçüncü oylamalarda 87 milletvekilinden “kabul”, 15’inden “ret” oyu alarak yasalaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman, ocak ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Ä°srail yasalarÄ±nÄ± onaylayan bakanlar komitesinin, Filistinli ÅŸehitler ve tutuklular için tahsis edilen ödeneÄŸin kesilmesini öngören bir yasa tasarÄ±sÄ± hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Ä°srail parlamentosu, söz konusu yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n ilk oylamasÄ±nÄ± mart ayÄ±nda gerçekleÅŸtirmiÅŸti.

Ä°srail ile Filistin KurtuluÅŸ Örgütü (FKÖ) arasÄ±nda 1994’te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereÄŸince, Ä°srail yönetimi, Filistinliler adÄ±na, kontrolü altÄ±ndaki sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±ndan topladÄ±ÄŸÄ± yÄ±llÄ±k 2 milyar dolarÄ± Filistin hazinesine aktarÄ±yor. Filistin hükümeti ise bu vergilerden Ä°srail hapishanelerindeki tutuklular ile yaÅŸamlarÄ±nÄ± yitirenlerin ailelerine sembolik maaÅŸ tahsis ediyor. Söz konusu yasayla bu vergilerden yaklaÅŸÄ±k 300 milyon dolarlÄ±k kÄ±smÄ±n kesilmesi hedefleniyor. (KudüsAA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 21:48

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