Ã–calanâ€™la gÃ¶rÃ¼ÅŸme talebi â€˜disiplin cezasÄ±â€™ gerekÃ§esiyle reddedildi

Abdullah Ã–calanâ€™Ä±n ailesinin yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme baÅŸvurusu, cezaevi yÃ¶netimince disiplin cezasÄ± gerekÃ§e gÃ¶sterilerek reddedildi.

Ä°mralÄ± Yüksek Güvenlikli F Tipi KapalÄ± Cezaevi’nde tutuklu PKK Lideri Abdullah Öcalan’Ä±n kardeÅŸi Mehmet Öcalan, ablasÄ± Fatma Öcalan ve vasisi Mazlum Dinç'in Ä°mralÄ±’ya gitmek için avukatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Bursa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na yaptÄ±ÄŸÄ± 94’üncü görüÅŸme baÅŸvurusu reddedildi. Mezopotamya AjansÄ±’nda yer alan habere göre ret kararÄ±na 14 Eylül 2018 tarihinde verilen disiplin cezasÄ± gerekçe gösterildi.

GEREKÇE DEÄžÄ°ÅžTÄ°

Åžimdiye kadar “5275 SayÄ±lÄ± Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ä°nfazÄ± HakkÄ±ndaki Kanunda” yer alan “Hükümlüler hakkÄ±nda getirilen kÄ±sÄ±tlamalar”Ä±n gerekçe göstererek baÅŸvuruyu reddeden savcÄ±lÄ±k, bu kez Öcalan’a verilen disiplin cezalarÄ±nÄ± gerekçe gösterdi. SavcÄ±lÄ±k, Ä°mralÄ± F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza Ä°nfaz Kurumu MüdürlüÄŸü Disiplin Kurulunca 14 Eylül 2018 tarihinde Öcalan’a verilen disiplin cezasÄ± sebebiyle görüÅŸme baÅŸvurusunu reddetti. Disiplin cezasÄ±nÄ±n ne olduÄŸu ise ne avukatlara ne de ailesine bildirilmedi.

Ä°mralÄ±’da tutuklu olan Hamili YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n kardeÅŸi Polat YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ömer Hayri Konar’Ä±n kardeÅŸi Ali Konar ve Veysel AktaÅŸ’Ä±n ablasÄ± Sabiha Aslan'Ä±n da avukatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla savcÄ±lÄ±ÄŸa yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuru da aynÄ± gerekçeyle reddedildi.

93 BAÅžVURU RED EDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

BaÅŸsavcÄ±lÄ±k, ailelerin baÅŸvurularÄ±nÄ± 93 kez “koster bozuk”, “Gemi onarÄ±mda”, “hava muhalefeti”, “OHAL” ve “5275 SayÄ±lÄ± Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ä°nfazÄ± HakkÄ±ndaki Kanunda” yer alan “Hükümlüler hakkÄ±nda getirilen kÄ±sÄ±tlamalar” gerekçesiyle reddetmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 21:43

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