Ã‡ocuÄŸuna okul kÄ±yafeti alamayan yurttaÅŸ intihar etti

Kocaeli'nin KÃ¶rfez ilÃ§esinde bir sÃ¼redir iÅŸsiz olan ve bunalÄ±ma giren Ä°smail Devrim adlÄ± yurttaÅŸ intihar etti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Ä°smail Devrim adlÄ± yurttaÅŸ, girdiÄŸi bunalÄ±m sonucu kendisini banyoda iple asarak yaÅŸamÄ±na son verdi.

Olay Körfez ilçesi YukarÄ± Hereke Mahallesi'nde meydana geldi. Banyoya giren Ä°smail Devrim (45) kendisini asarak yaÅŸamÄ±na son verdi. Bir süre sonra yakÄ±nlarÄ± kapÄ±yÄ± zorlayarak içeri girdiklerinde Ä°smail Devrim'in cansÄ±z bedeniyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Olay yerinde yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan Ä°smail Devrim'in cenazesi, morga kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

ÇOCUÄžUNUN KIYAFETÄ° OLMADIÄžI Ä°ÇÄ°N DERSE ALINMADIÄžI Ä°DDÄ°A EDÄ°LDÄ°

Ä°ddiaya göre bir süredir iÅŸsiz olan Ä°smail Devrim, liseye giden oÄŸlunun okul kÄ±yafeti olmadÄ±ÄŸÄ± için derse alÄ±nmak istenmediÄŸini öÄŸrendi. OÄŸlunun anlattÄ±klarÄ±yla akÅŸam evde bunalÄ±ma giren iki çocuk babasÄ± Ä°smail Devrim sabaha karÅŸÄ± 06.00 sÄ±ralarÄ±nda evin banyosuna girdi ve kendini iple astÄ±. Ä°smail Devrim'in cenazesi BalÄ±kesir'de topraÄŸa verildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 20:38

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