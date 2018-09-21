HalkÄ±n iradesine ceza: Tutuklanan belediye baÅŸkanlarÄ± hakim karÅŸÄ±sÄ±nda

Bitlis GÃ¼roymak'Ä±n tutuklu Belediye EÅŸ BaÅŸkanÄ± Mehmet Emin Ã–zkanâ€™a 'Ã–rgÃ¼t Ã¼yeliÄŸi' iddiasÄ±yla 8 yÄ±l 9 ay hapis cezasÄ± verildi.

Bölge illerinde kayyÄ±m atandÄ±ktan sonra tutuklanan kimi belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n davasÄ± görüldü. Bitlis’in Güroymak ilçesinin tutuklu Belediye EÅŸ BaÅŸkanÄ± Mehmet Emin Özkan’a “Örgüt üyeliÄŸi” iddiasÄ±yla 8 yÄ±l 9 ay hapis cezasÄ± verildi. Van’da ise BüyükÅŸehir Belediyesi’nin tutuklu EÅŸ BaÅŸkanÄ± Bekir Kaya ile belediye çalÄ±ÅŸanlarÄ± hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±k “Örgüt propagandasÄ±” suçundan ceza istedi. DuruÅŸmasÄ± sonrasÄ± açÄ±klama yapan HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, belediye baÅŸkanlarÄ±yla birlikte halk iradesinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Yerine kayyÄ±m atanan Van BüyükÅŸehir Belediyesi tutuklu EÅŸ BaÅŸkanÄ± Bekir Kaya ile belediye çalÄ±ÅŸanlarÄ± Cuma KöylüoÄŸlu Çetin Çiftçi, Zelal TanlÄ±, Mehmet YalÄ±m EryiÄŸit, Can Tayan ve MEYA-DER yöneticileri Ä°dris Åžaybak ve Neriman Uyar, hakkÄ±nda “Kanuna aykÄ±rÄ± toplantÄ± ve yürüyüÅŸlere silahsÄ±z katÄ±larak ihtara raÄŸmen kendiliÄŸinden daÄŸÄ±lmama”, “Örgüt üyesi olmak”, “Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunma” ve “Örgüte bilerek ve isteyerek yardÄ±m etme” iddialarÄ±yla açÄ±lan davanÄ±n 7’inci duruÅŸmasÄ± Van 2’nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Kaya, tutuklu bulunduÄŸu Silivri Cezaevi’nden SEGBÄ°S yöntemi ile katÄ±lÄ±rken, HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Muazzez Orhan, Ä°zmir Milletvekili Serpil Kemalbay, HDP Ä°l EÅŸbaÅŸkanlarÄ± YadiÅŸen Karabulak, Ümit Dede ile çok sayÄ±da kiÅŸi duruÅŸmaya katÄ±ldÄ±.

SAVCI CEZA Ä°STEDÄ°

DuruÅŸmaya 5 sayfalÄ±k mütalaa sunan savcÄ±lÄ±k, Bekir Kaya ile Cuma KöylüoÄŸlu’nun “Örgüt ÜyeliÄŸi”nden, Çetin Çiftçi, Zelal TanlÄ±, Mehmet YalÄ±m EryiÄŸit, Can Tayan, Ä°dris Åžaybak ve Neriman Uyar’Ä±n da “Örgüt propagandasÄ±” suçundan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. MütalaanÄ±n ardÄ±ndan kÄ±sa bir savunma yapan Bekir Kaya, “SavcÄ± kaçma ÅŸüphesinden söz ediyor. SavcÄ± bilsin ki O bu ülkeden kaçar ama ben kaçmam” dedi.

Kaya’nÄ±n ardÄ±ndan Van Baro BaÅŸkanÄ± Murat Timur savunma yaptÄ±. Timur, “Mahkemeniz ve yargÄ±lamalarÄ±nÄ±z Devlet Güvenlik Mahkemeleri’ne rahmet okutuyor. Bu davanÄ±n hukuki hiçbir tarafÄ± yok. Birbirimizi kandÄ±rmayalÄ±m burada adil bir yargÄ±lama söz konusu deÄŸil. Bekir Kaya, belediyeye kayyum atansÄ±n diye tutuklandÄ±. Bunun baÅŸka bir açÄ±klamasÄ± yok. Sizden tahliye ve veya hiçbir ÅŸey talep etmiyoruz” diye belirtti.

SavunmalarÄ±n ardÄ±ndan kararÄ±nÄ± veren mahkeme heyeti, Bekir Kaya’nÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar vererek duruÅŸmayÄ± 18 Ekim 2018 tarihine erteledi.

‘HALK YARGILANIYOR’

DuruÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan HDP’liler adliye önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. Van Milletvekili Muazzez Orhan, Kaya’nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n iki yÄ±ldÄ±r hukuksuz bir ÅŸekilde devam ettiÄŸine dikkat çekerek, “Bekir Kaya bu kentin belediye baÅŸkanÄ± ve iradesidir. Bekir Kaya bu kente çok önemli hizmetler yaptÄ±. Bu siyasi bir karar ve bu kararla halkÄ±n iradesi kÄ±rÄ±lmak isteniyor. Belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±zla birlikte bu halk yargÄ±lanÄ±yor. Bu nedenle adaletin tecelli etmesini bekliyoruz” diye konuÅŸtu.

GÜROYMAK BELEDÄ°YE EÅž BAÅžKANI’NA 8 YIL 9 AY HAPÄ°S

Bitlis’in Güroymak ilçesinin tutuklu Belediye EÅŸ BaÅŸkanÄ± Mehmet Emin Özkan’a “Örgüt üyeliÄŸi” iddiasÄ±yla 8 yÄ±l 9 ay hapis cezasÄ± verildi.

Bitlis Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 18 KasÄ±m 2016’da gözaltÄ±na alÄ±nan ve 25 KasÄ±m 2016’da “örgütü üyesi olmak” suçlamasÄ±yla tutuklanan Belediye EÅŸ BaÅŸkanÄ± Mehmet Emin Özkan’Ä±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmada önceki gün karar çÄ±ktÄ±. Bitlis 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülen duruÅŸmaya Özkan tutuklu bulunduÄŸu Rize L Tipi KapalÄ± Cezaevinde SEGBÄ°S ile baÄŸlandÄ±. HakkÄ±nda suçlamalarÄ± reddeden Özkan beraatÄ±nÄ± talep etti. Özkan’Ä±n avukatlarÄ± da müvekkilinin beraatÄ±nÄ± istedi. Mahkeme heyeti ise, Özkan’a 8 yÄ±l 9 ay hapis cezasÄ± verdi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 20:25

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