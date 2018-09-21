MÃ¼dÃ¼r, okula 'kral dairesi' yaptÄ±rdÄ± iddiasÄ±

Zonguldak Erdemir Anadolu Lisesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ E.Mâ€™nin uslulsÃ¼zlÃ¼kle okula kral dairesi yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Zonguldak Erdemir Anadolu Lisesi'ne ait kÄ±z öÄŸrenci pansiyonunda öÄŸrencilerin ücretsiz kalmasÄ± gerekmesine raÄŸmen velilerden usulsüz para toplandÄ±ÄŸÄ±, pansiyon mevcudundan çok öÄŸrencinin yurtta kaldÄ±ÄŸÄ± gösterilerek devletten fazla para alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± üzerine baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda, dönemin sorumlu müdür yardÄ±mcÄ±sÄ± S.Ö., müfettiÅŸlere verdiÄŸi ifadede, yine dönemin okul müdürü E.M.'nin okula ‘kral dairesi’ yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. S.Ö. ifadesinde, “Okul müdürü okulda kendisine kral dairesi yaptÄ±rdÄ±. Özel yaÅŸantÄ±sÄ± oldu. BasÄ±na çÄ±ktÄ±, ancak durum kapatÄ±ldÄ±” dedi.

TERFÄ° GÄ°BÄ° TAYÄ°N

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, Zonguldak Erdemir Anadolu Lisesi KÄ±z Pansiyonu'nda, parasÄ±z yatÄ±lÄ± olmayan bir kÄ±sÄ±m öÄŸrencinin velisi adÄ±na dilekçe düzenlendiÄŸi, öÄŸrenciler adÄ±na imza atÄ±lÄ±p mevcuttan fazla öÄŸrenci sayÄ±sÄ± gösterilerek, devletten öÄŸrenci sayÄ±sÄ±ndan fazla ‘harçlÄ±k’ adÄ± altÄ±nda fazla para alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± üzerine soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

BakanlÄ±k müfettiÅŸleri, pansiyonda 180 bin lira haksÄ±z kazanç elde edildiÄŸini tespit etti. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda okul müdürü E.M. ve pansiyondan sorumlu yardÄ±mcÄ±sÄ± S.Ö.'ye maaÅŸ kesme ve kÄ±nama cezasÄ± verildi. AyrÄ±ca dönemin Zonguldak Ä°l Milli EÄŸitim Müdürü Turgut Özbek'e de okul müdürü ve müdür yardÄ±mcÄ±sÄ± gibi maaÅŸ kesme cezasÄ± uygulandÄ±. SoruÅŸturmanÄ±n ardÄ±ndan okul müdürü E.M.'nin Ä°stanbul'a tayini çÄ±ktÄ±. Müdür yardÄ±mcÄ±sÄ± S.Ö. ise aynÄ± ilde baÅŸka okulda görevlendirildi.

S.Ö., konu hakkÄ±nda MEB Yüksek Disiplin Kurulu'na verdiÄŸi ifadede suçlamalarÄ± reddedip0, okul müdürü E.M’nin kendisini maÄŸdur ettiÄŸini söyledi. Bütün para alÄ±ÅŸveriÅŸini okul müdürünün yürüttüÄŸünü anlatan S.Ö., ÅŸöyle dedi: “BakanlÄ±k müfettiÅŸi beni onlarÄ± hâlâ korumakla uyardÄ±. ParanÄ±n ne kadar olduÄŸunu bilmiyorum. Okul müdürü okulda kendisine kral dairesi yaptÄ±rdÄ±. Özel yaÅŸantÄ±sÄ± oldu. BasÄ±na çÄ±ktÄ±, ancak durum kapatÄ±ldÄ±.”

'KAMERALARIN KAYITLARI SÄ°LÄ°NDÄ°'

Pansiyonun her yÄ±l teftiÅŸ edildiÄŸini ve kendisine hiçbir ÅŸey sorulmadan MEB’den gelen pansiyondan sorumlu yetkilinin bilgisi olmadan gerekli evrakÄ± doldurup tanzim ettiÄŸini ifade eden S.Ö., ÅŸunlarÄ± kaydetti: “Pansiyondaki son memur gittiÄŸinde, memur odasÄ±ndaki bazÄ± dosyalar ile öÄŸrencilerin, velilerin verdikleri bordrolar ve yapÄ±lan ödemelere dair kayÄ±t ve kütükler kayboldu. Müdür okul ve pansiyona çok pahalÄ± kameralarÄ± kurdurmuÅŸ ve kayÄ±tlarÄ± silmiÅŸtir. AlÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±lan esnafÄ± kendileri belirlediler. AyrÄ±ca ödemeleri kendisi yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Müdür her istediÄŸini bize yaptÄ±rdÄ±. Tüm idare müdürdeydi. KasÄ±tlÄ± bir davranÄ±ÅŸÄ±m olmadÄ±, yapÄ±lanlarda tamamen kusursuzum.” (Zonguldak/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 19:48

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