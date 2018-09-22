'Hak aramak suç değildir'

Türk-İş Üyesi İşçi

Kayseri

Merhaba Evrensel Gazetesi Okurları…

3.havalimanı işçilerinin başlatmış olduğu direniş ve gelinen noktada 24 direnişçi işçinin tutuklandığına dair duygularımı paylaşmak istedim…

3. Havalimanı işçileri “köle değiliz” diyerek çok insanı talepler isteyerek bir direniş başlattılar. Ben de bu direnişi Evrensel gazetesinde çıkan haberler ve köşe yazılarından yakından takip etmeye çalışıyorum. AKP hükümeti 3. Havalimanı hakkında yaklaşık 5 yıldır propaganda yapıyor. Bu havalimanı dünyanın sayılı havalimanlarından olacakmış. Günde şu kadar yolcu uçacakmış...

Avrupa’dan, Amerika’dan, Ortadoğu ve Asya’ya uçacak uçakların burayı kullanacağını söylüyorlar. Biz işçileri bu ilgilendirecek bir mesele değil. Zaten havalimanı inşaatını hükümete yakınlığı ile bilinen firmaların aldığını da duymayan ve bilmeyen yoktur. Bu inşaat firmaları işçileri kölelik koşullarında çalıştırarak, işçilerin canını yok sayarak çalıştırmaya devam ediyordu.

Bu “kölelik koşullarında çalışmaya dur” diyerek işçiler isyan etmişti. Çünkü artık bıçak kemiğe dayanmıştı. İşçiler tek çarenin direnerek istediklerini alacaklarını fark ettiler. Açılışına az kaldığı için gerekli inşaat firmalarının hükümet ile iş birliği yaparak işçilerin direnişlerini bastırmak gerektiğini düşündüler. Çünkü işçiler ses getirmişti. İşçilerin direnişini devletin kolluk kuvvetleri ve inşaat firmalarının güvenlik çalışanları gece yarısı işçilerin kaldığı barakaların kapısını kırarak içeri girdiler.

Yaklaşık 400 işçiyi gözaltına aldılar. 40 işçinin tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen işçilerden 24 tanesi tutuklandı. Bu nasıl bir memleket haline geldik. Hakları için direnen işçiyi de tutukluyorlar. Bu ülkede artık adalet bitmiştir. Bu ülkede adalet, yasama, yargı ve yürütme tek adamın tekelinde patronlarla birlikte yönetmeye mahkûm edilen bir Türkiye’dir.

Bu ülkede yaşayan işçiler, gençler ve kadınlar elbet bir gün adaleti, yasama, yargı ve yürütmeyi de ele geçirecektir. Buradan yetkililere sesleniyorum; hak aramak suç değildir, tutukladığınız direnişçi inşaat işçilerini derhal serbest bırakın!