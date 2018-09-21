DiyarbakÄ±r Barosu, Tahir ElÃ§i cinayeti iÃ§in hÃ¼kÃ¼mete Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±

DiyarbakÄ±r Barosunun Tahir ElÃ§i cinayetinin aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± iÃ§in her hafta dÃ¼zenli olarak gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi eylem bu hafta da sÃ¼rdÃ¼.

DiyarbakÄ±r Barosu yöneticileri ve avukatlar, 28 KasÄ±m 2015 tarihinde Sur ilçesinde yer alan Dört AyaklÄ± Minare’nin önünde öldürülen eski baÅŸkanlarÄ± Tahir Elçi’nin faillerin ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ± talebiyle sürdürdükleri eylemlerinin 142 haftasÄ±nda DiyarbakÄ±r Adliyesi önünde bir araya geldi.

Eylem sÄ±rasÄ±nda “Em te jibîr nakin/Seni UnutmayacaÄŸÄ±z” yazÄ±lÄ± pankart taÅŸÄ±ndÄ±. Baro BaÅŸkanÄ± Ahmet Özmen yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada “Tahir Elçi, hem baro baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± döneminde hem de mesleki yaÅŸamÄ±nda her daim barÄ±ÅŸa, adaletin tecellisine hizmet etti. Son nefesine kadar barÄ±ÅŸ için, toplumsal birliktelik ve adalet için mücadele etti. Toplumu var eden deÄŸerlerin korunmasÄ± adÄ±na tüm benliÄŸiyle mücadele etti” dedi. ArkadaÅŸlarÄ± ve DiyarbakÄ±r Barosu olarak Elçi’nin verdiÄŸi bu mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Özmen, devamÄ±nda hükümete ÅŸu çaÄŸrÄ±da bulundu:

“Ne yazÄ±k ki Tahir Elçi soruÅŸturma dosyasÄ±na iliÅŸkin olumlu bir geliÅŸme aktaramÄ±yoruz. Çünkü dosyada bir ilerleme yok. Tahir Elçi cinayeti bir cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n tek baÅŸÄ±na aydÄ±nlatamayacaÄŸÄ± kadar büyük bir olay. Bu yüzden siyasal iktidara bir kez daha sesleniyoruz; bu cinayeti aydÄ±nlatmak için gerekli iradeyi gösterin.”

AçÄ±klama, 5 dakikalÄ±k oturma eylemi ile son buldu. (DiyarbakÄ±r/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 19:08

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