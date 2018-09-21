AliaÄŸalÄ± kÃ¶ylÃ¼lerin servis isyanÄ±: EÄŸitimden tasarruf edilemez

AliaÄŸaâ€™da taÅŸÄ±malÄ± sistemin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve birÃ§ok kÃ¶ye servisin gitmemesi nedeniyle maÄŸdur olan ailelerin tepkisi sÃ¼rÃ¼yor

AliaÄŸa’da taÅŸÄ±malÄ± sistemin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve birçok köye servisin gitmemesi nedeniyle maÄŸdur olan ailelerin tepkisi sürüyor. Aileler, “Köylere eÄŸitimi yasaklÄ±yorlar. ÇocuklarÄ±n sÄ±rtÄ±ndan da eÄŸitimden de tasarruf edilemez. Kabul etmiyoruz” dedi.

Seslerini duyurmak için görüÅŸmeler yapan aileler bugün de bir araya gelerek AliaÄŸa KaymakamÄ± ile görüÅŸtü. YapÄ±lan görüÅŸme sonrasÄ± Belediyenin servis masraflarÄ±nÄ± gidermesi için, belediye meclisinde karar alÄ±nmasÄ± ve sonrasÄ±nda da Kaymakam ile Belediye arasÄ±nda protokol imzalanmasÄ± gerektiÄŸi cevabÄ±nÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± belirten köy muhtarlarÄ± taÅŸÄ±ma sorunun çözülmesine dair söz aldÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

‘SORUN ÇÖZÜLMEZSE ÇOCUKLAR OKUYAMAZ’

GörüÅŸme sÄ±rasÄ±nda dÄ±ÅŸarÄ±da bekleyen aileler ise, geçimlerinin çok zor olduÄŸunu ve bunun üzerine de servis sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n büyük maÄŸduriyet yaÅŸattÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Uzun Hasanlarköyü’nden gelen iki çocuk babasÄ± Ahmet Sevinç, “Servisimiz yok, okulumuz yok. Elimizden alÄ±nan eÄŸitimi istiyoruz. Servis olmazsa nasÄ±l gönderelim okula. 400 tl servis parasÄ± var ve asgari ücretle geçiniyoruz. EÄŸitimden kÄ±smak istemiyoruz” dedi. Üç çocuk annesi AyÅŸe ÇalÄ±ÅŸkan ise “Servis sorunu çözülmezse çocuklarÄ±mÄ±zÄ± okula yollayamayÄ±z” diye konuÅŸtu.

‘KÖYLÜLERÄ° YOK SAYIYORLAR’

Karaköy’den gelen Esra isimli vatandaÅŸ da “ÇocuklarÄ±mÄ±z yol kenarÄ±nda indiriliyor sonra yürüyorlar. Birinci sÄ±nÄ±fa giden çocuÄŸumu nasÄ±l bÄ±rakayÄ±m. Köylüleri yok sayÄ±yorlar. Biz güvendiÄŸimiz için servislerle gönderiyorduk, ama ÅŸuanda bu kadar köyü maÄŸdur etmeye kimsenin hakkÄ± yok” dedi.

BaÅŸka bir kadÄ±n ise, okullarÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± günden bu yana bir velinin çocuklarÄ±nÄ± okula bÄ±rakÄ±rken üç kez kaza atlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Birilerinin canÄ± mÄ± yansÄ±n? Bu çocuklar neden baÅŸÄ±boÅŸ bÄ±rakÄ±lÄ±yor. YarÄ±n öbür gün bir ÅŸey olduÄŸunda bunun hesabÄ±nÄ± kim verecek? Bizim sesimizi duysunlar, biz çocuklarÄ±mÄ±zÄ± meydanda bÄ±rakmak istemiyoruz” diye konuÅŸtu. Servis probleminden yemek problemine kadar çözüm arayan köylüler, “TaÅŸÄ±malÄ± eÄŸitimi kabul ettiÄŸimizde ilk yÄ±l, her ÅŸey güzeldi. Ama ÅŸimdi ne deÄŸiÅŸti. Köyleri mahalleye çevirirken kimse bize bir ÅŸey sormadÄ±. O zaman bunun da çaresini bulmak zorundalar. ÇocuklarÄ±n sÄ±rtÄ±ndan, eÄŸitimden tasarruf edilmez” dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 18:47

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