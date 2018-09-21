Hema Madencilikâ€™te 209 iÅŸÃ§i iÅŸten atÄ±ldÄ±

Amasra'da bulunan Hema Madencilik AÅžâ€™de Ã§alÄ±ÅŸan 26â€™sÄ± sendikasÄ±z 209 maden iÅŸÃ§isi mali sÄ±kÄ±ntÄ±lar gerekÃ§e gÃ¶sterilerek iÅŸten atÄ±ldÄ±.

BartÄ±n'Ä±n Amasra ilçesinde kurulu bulunan Hema Madencilik AÅž’de çalÄ±ÅŸan 26’sÄ± sendikasÄ±z 209 maden iÅŸçisi mali sÄ±kÄ±ntÄ±lar gerekçe gösterilerek iÅŸten atÄ±ldÄ±. 52 günlük ücret, bayram ikramiyeleri ve sosyal haklarÄ± ödenmeyen iÅŸçiler iÅŸyeri önünde bekleyiÅŸe geçti.

Genel Maden Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± (GMÄ°S) yöneticileri, iÅŸyerine ziyarette bulunarak sendika üyesi iÅŸçilerle görüÅŸtü. GMÄ°S Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°sa Mutlu, “Krizleri, mali sorunlarÄ± yaratanlar hiç ÅŸüphe yok ki biz iÅŸçiler deÄŸiliz ve bunun bedelini de ödemek istemiyoruz. Biz bu sorunlarÄ±n bedelini maalesef iÅŸ akitlerimizin fesh edilmesiyle zaten ödüyoruz. Biz hakkÄ±mÄ±zÄ±, hak ettiÄŸimiz ücretleri istiyoruz. Ä°ÅŸveren ise mali sorunlar nedeniyle bu ücretleri ödeyemeyeceÄŸini söylüyor. Biz bu ücretlerimizi istiyoruz, tazminatlarÄ±mÄ±zÄ±n ne zaman ödeneceÄŸi ile ilgili bir takvim üzerinde anlaÅŸmak istiyoruz. BaÅŸka yolumuz yok” dedi.

GMÄ°S heyeti, iÅŸçileri ziyaretlerinin ardÄ±ndan ÅŸirket yöneticileri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri ile çeÅŸitli görüÅŸmeler yaptÄ±. YaptÄ±klarÄ± görüÅŸmeler hakkÄ±nda iÅŸçilere bilgi veren Mutlu, “Gerek ÅŸirket yöneticileri, gerekse Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri sorunun çözümü yönünde deÄŸerlendirmeler yapacaklarÄ±nÄ± ve bizleri bilgilendireceklerini söylediler. GeliÅŸmelere göre yeni kararlar alacaÄŸÄ±z” dedi. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 18:45

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