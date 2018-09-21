SuruÃ§ katliamÄ±na iliÅŸkin tanÄ±k polisler tekrar dinlenecek

SuruÃ§ katliamÄ±na iliÅŸkin 2 polisin â€˜GÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullanma ve ihmalâ€™den yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada tanÄ±k polislerin yeniden dinlenmesine karar verildi.

Urfa’nÄ±n Suruç ilçesinde bulunan 20 Temmuz 2015 tarihinde aralarÄ±nda Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin bulunduÄŸu 33 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Suruç katliamÄ±na iliÅŸkin iki polisin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 2'nci duruÅŸmasÄ± görüldü. Suruç Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanÄ±n duruÅŸmasÄ±na "Görevi kötüye kullanma ve ihmal" suçundan tutuksuz yargÄ±lanan Ali Koçak ve Ahmet OÄŸuz DavarcÄ± isimli polisler katÄ±lmadÄ±. MaÄŸdur ailelerin avukatÄ± olan Can Tombul ise tutuklu olduÄŸu için duruÅŸmaya mazeret bildirerek katÄ±lamadÄ±.

Ä°lk olarak bir önceki duruÅŸmanÄ±n kararlarÄ±nÄ± inceleyen heyet, emniyet yetkilileri RüÅŸtü YÄ±lmaz, Abdurrahim Özdemir, Oykun Ä°lgün, Tanju Gündüz, Cüneyt ÅžanlÄ±, Süleyman Küçükkaya ve Mehmet YapalÄ±al’Ä±n tanÄ±k sÄ±fatÄ±yla tekrar dinlenmesi için adreslerine tebligat gönderilmesine karar verdi.

Heyet, bir sonraki duruÅŸmayÄ± 5 Åžubat 2019 tarihine erteledi. (Urfa/MA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 18:43

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