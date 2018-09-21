Kanca DÃ¶vme Ã‡elik'te iÅŸ cinayeti

Kocaeli'de Kanca El Aletleri DÃ¶vme Ã‡elik fabrikasÄ±nda yaÅŸanan iÅŸ cinayetinde Cengiz Yurdakul isimli iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Kocaeli'nin ÇayÄ±rova ilçesinde TaÅŸÄ±t AraçlarÄ± Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) içinde faaliyet gösteren Kanca El Aletleri Dövme Çelik'te dün 08.00-16.00 vardiyasÄ±nda iÅŸ cinayeti yaÅŸandÄ±. Edinilen bilgiye göre; kullandÄ±ÄŸÄ± demir kÄ±rma makinesinin kolunun kafasÄ±na inmesi sonucu yaralanan Cengiz Yurdakul isimli iÅŸçi özel bir hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Burada yapÄ±lan müdahalelerin ardÄ±ndan kurtarÄ±lamayan Yurdakul'un beyin kanamasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi iddia edildi.

'DENETÄ°MLER Ä°YÄ° GEÇMEZSE Ä°ÅžTEN ATMALAR OLUR!'

Fabrikada çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilgiye göre; Yurdakul, Karabük'ten 6 aydan önce gurbete çalÄ±ÅŸmaya geldi ve fabrika içinde konteynerda kalÄ±yordu. Ä°ÅŸ kazasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ise fabrika yöneticileri takÄ±m liderlerini toplayarak denetlemelerden geçemedikleri taktirde iÅŸten atmalarÄ±n yaÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. GörüÅŸtüÄŸümüz bir iÅŸçi, "Yöneticiler, iÅŸ kazasÄ±ndan baÄŸÄ±msÄ±z, takÄ±m liderleri ile toplantÄ± yaptÄ±. BOSCH firmasÄ±nÄ±n denetiminde C notu alÄ±nmÄ±ÅŸ, bu denetimler iyi geçmediÄŸi taktirde iÅŸten atmalarÄ±n yaÅŸanacaÄŸÄ± söylenmiÅŸ. Ä°ÅŸçilerinin moralinin kötü olduÄŸu bir anda yöneticilerin bunu söylemesi bizi daha da üzdü" dedi. Oysa Kanca El Aletleri Dövme Çelik AÅž Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Alper Kanca, Ocak ayÄ±nda verdiÄŸi bir röportajÄ±nda, 4 yÄ±ldÄ±r ortalama olarak her yÄ±l yüzde 20 büyüdüklerini ve buna baÄŸlÄ± olarak, fabrika binasÄ±na 3 bin metrekarelik ilave yatÄ±rÄ±m yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

2016'DA DA Ä°Åž CÄ°NAYETÄ° YAÅžANMIÅžTI

Çelik Ä°ÅŸ SendikasÄ±'nÄ±n örgütlü olduÄŸu ve 600 iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± fabrikada 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n Ocak ayÄ±nda yine bir iÅŸ cinayeti yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸçi Ä°smail Mehmet, dövme tezgahÄ±nda kalÄ±p deÄŸiÅŸimi sÄ±rasÄ±nda unutulan çekicin fÄ±rlayÄ±p göÄŸsüne gelmesi sonucu aÄŸÄ±r yaralanmÄ±ÅŸ, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede iç kanama geçirdiÄŸini fark edilmemiÅŸ, yetkililerin müdahalesinin sonuçsuz kalmasÄ± iÅŸçinin ölümüne neden olmuÅŸtu. Hatta bu iÅŸ cinayeti sonrasÄ± üretim hiç aksamadan devam etmiÅŸ, iÅŸçiler duruma tepkili olduklarÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti. (Kocaeli/EVRENSEL)



Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 18:32

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