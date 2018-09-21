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FotoÄŸraf: Evrensel
Ãœcretleri Ã¶denmeyen inÅŸaat iÅŸÃ§ileri eylem yaptÄ±
21 EylÃ¼l 2018 18:20
KÃ¶roÄŸlu Grupâ€™a ait bir inÅŸaatta Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§iler Ã¼cretleri Ã¶denmediÄŸi iÃ§in eylem yaptÄ±.
Ä°stanbul BostancÄ±’da KöroÄŸlu Grup ÅŸantiyesinde ücretlerinin ödenmediÄŸini belirten inÅŸaat iÅŸçileri eylem yaptÄ±. “HakkÄ±mÄ±zÄ± olanÄ± istiyoruz, alacaÄŸÄ±z” yazÄ±lÄ± pankartÄ± taÅŸÄ±yan iÅŸçiler, ücretlerinin ödenmesini istedi. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 18:23
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