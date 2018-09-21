HDP'den Yedibela KÄ±zÄ±lkaya hakkÄ±nda ihraÃ§ aÃ§Ä±klamasÄ±

UyuÅŸturucu ile yakalanÄ±p tutuklanan Yedibela KÄ±zÄ±lkaya ile ilgili aÃ§Ä±klama yapan HDP, 'Yedibela KÄ±zÄ±lkaya partiden ihraÃ§ edilmiÅŸti' dedi

Mardin Emniyet MüdürlüÄŸü'ne baÄŸlÄ± ekiplerin Ä°zmir'de düzenlediÄŸi operasyonda uyuÅŸturucu ile yakalanan Yedibela KÄ±zÄ±lkaya ile ilgili HDP'den yapÄ±lan açÄ±klamada, KÄ±zÄ±lkaya'nÄ±n daha önce partiden ihraç edildiÄŸine dair alÄ±nan karar kamuoyu ile paylaÅŸÄ±ldÄ±.

HDP'nin Mardin'in Savur eski Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Yedibela KÄ±zÄ±lkaya ile eÅŸi Hüsna KÄ±zÄ±lkaya, 17 Eylül Pazartesi araçlarÄ±nda ve evlerinde esrarla yakalandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Yedibela KÄ±zÄ±lkaya çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±, eÅŸi Hüsna KÄ±zÄ±lkaya ise serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

HDP Mardin Ä°l EÅŸ BaÅŸkanlarÄ± Ali Sincar ve Eylem Amak, konuyla ilgili parti binalarÄ±nda bugün basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. ToplantÄ±da konuÅŸan Ä°l EÅŸbaÅŸkanÄ± Eylem Amak, 11 Eylül tarihinde almÄ±ÅŸ olduklarÄ± ve aynÄ± gün parti karar defterine iÅŸledikleri kararÄ± okudu.

Amak, ÅŸöyle dedi: "Yedibela KÄ±zÄ±lkaya 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri'nde çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± ve kendisini çalÄ±ÅŸmalara katmadÄ±ÄŸÄ±, toplumsal iliÅŸkilerinde partimizin tüzük ve programÄ±na aykÄ±rÄ± hareket ettiÄŸi, ahlaki yetersizlikler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, köylülerle yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu ticarette de köylülerin ödemelerini yapmadÄ±ÄŸÄ± ve tüm uyarÄ±lara raÄŸmen olumlu bir adÄ±m atmadÄ±ÄŸÄ±, tutum ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nda Ä±srar ettiÄŸi için partimiz tarafÄ±ndan kendisi hakkÄ±nda disiplin süreci baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bununla birlikte ilçe yönetimi daÄŸÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ, Yedibela KÄ±zÄ±lkaya hakkÄ±nda partimizden süresiz ihraç kararÄ± verilmiÅŸtir. Bunun sonucunda kongre sürecine girilmesine il yönetimi tarafÄ±ndan karar verilmiÅŸtir." (DHA)





Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 16:32

www.evrensel.net