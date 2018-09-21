NazlÄ± IlÄ±cak: Â AldandÄ±ÄŸÄ±mÄ± bugÃ¼n itiraf ediyorum

Gazeteci NazlÄ± IlÄ±cak, duruÅŸmadaki savunmasÄ±nda 'Benim bu sinsi ilerlemeleri bilmeme imkan yok. Ve aldandÄ±ÄŸÄ±mÄ± bugÃ¼n itiraf ediyorum' dedi.

15 Temmuz darbe giriÅŸimini önceden bildikleri iddiasÄ±yla ile aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan NazlÄ± IlÄ±cak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 6 sanÄ±ÄŸÄ±n Ä°stinaf Mahkemesi'ndeki yargÄ±lamasÄ±na baÅŸlandÄ±.

15 Temmuz sonrasÄ± cemaatin kriminal yapÄ±sÄ±nÄ± gördüÄŸünü, aldandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bugün anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen tutuklu sanÄ±k NazlÄ± IlÄ±cak, "Çünkü bunlar sinsi bir örgüt. Güler yüz, güzel okullar, fakir fukaraya yardÄ±m eden dini yapÄ± beni cezbetti. Benim bu sinsi ilerlemeleri bilmeme imkan yok. Ve aldandÄ±ÄŸÄ±mÄ± bugün itiraf ediyorum" dedi.

Sadece gazetecilik faaliyetinde bulunduÄŸunu söyleyen IlÄ±cak, "Bugüne kadar ben savunmalarÄ±mda yaÅŸÄ±mÄ± ileri sürmemeye gayret ettim. Böyle maÄŸdur görülmek istemem ben. Yani ÅŸunu itiraf edeyim ki gerçekten çok yoruldum. Ben 74 yaÅŸÄ±ndayÄ±m. Ä°ki tane soÄŸuk kÄ±ÅŸÄ±, iki yanÄ±cÄ± yazÄ± içeriden geçirdim. 42 yÄ±llÄ±k gazeteciyim. Cumhuriyet tarihinde 74 yaÅŸÄ±nda 2 yÄ±l cezaevinde yatan yok. Giderek kendime bakamadÄ±ÄŸÄ±mÄ± görüyorum. EÄŸer beni beraat ettirmeyi düÅŸünmüyorsanÄ±z tahliye edin. Ben kaçamam" dedi.

Zekeriya Öz ile yaptÄ±ÄŸÄ± röportaj ve çektirdiÄŸi kartopulu fotoÄŸrafa iliÅŸkin de konuÅŸan IlÄ±cak, Zekeriya Öz'ün o zamanlar terör örgütü üyesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Zekeriya Öz ile gazetecilik faaliyetim dÄ±ÅŸÄ±nda hiçbir alakam yoktur" dedi.

Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde görülen davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±na tutuklu yargÄ±lanan NazlÄ± IlÄ±cak, Ahmet Altan, Fevzi YazÄ±cÄ±, Åžükrü Turgut ÖzÅŸengül ve Yakup ÅžimÅŸek ile tutuksuz yargÄ±lanan Mehmet Altan katÄ±ldÄ±.

DuruÅŸmaya NazlÄ± IlÄ±cak'Ä±n savunmasÄ± ile baÅŸlandÄ±. NazlÄ± IlÄ±cak, savunmasÄ± sÄ±rasÄ±nda iki kez aÄŸladÄ±. BabasÄ±nÄ±n YassÄ±ada'da yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸi sÄ±rada gözyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamayan IlÄ±cak, 74 yaÅŸÄ±nda cezaevinde yatan bir gazeteci olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorluklarÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada da gözyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±.

BABASININ YASSIADA'DA YATTIÄžINI ANLATTIÄžI SIRADA AÄžLADI

IlÄ±cak, alt derece mahkemeye çok delil sunduÄŸunu ancak bu delillere gerekçeli kararda yer verilmediÄŸini söyleyerek savunmasÄ±na baÅŸladÄ±. Darbe gecesi çok sayÄ±da darbe karÅŸÄ±tÄ± tweet attÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen IlÄ±cak, "Ama maalesef bu belgelerin hiçbiri kayda alÄ±nmadÄ±. Darbeden iki ay önce darbe karÅŸÄ±tÄ± yazÄ± yazdÄ±m. Ben bu kadar darbelere karÅŸÄ± bir insanÄ±m. Çünkü benim babam YassÄ±ada'da yattÄ±. DolayÄ±sÄ± ile darbe benim en nefret ettiÄŸim konu. Ben askere falan düÅŸman deÄŸilim ama askeri vesayete, müdahalelere ve darbelere karÅŸÄ±yÄ±m" dedi.

ZEKERÄ°YA ÖZ Ä°LE ÇEKTÄ°RDÄ°ÄžÄ° KARTOPU FOTOÄžRAFINA Ä°LÄ°ÅžKÄ°N KONUÅžTU

Zekeriya Öz ile bir röportaj yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan IlÄ±cak, "RöportajÄ± süslemek için bir kar topu fotoÄŸrafÄ± çektim. Åžimdi bu terör örgütü üyesini övmek olarak deÄŸerlendiriliyor. Bir kere o tarihte Zekeriya Öz terör örgütü üyesi deÄŸil. Ben cezaevine gidip görüÅŸmedim ki. Görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Kendisi savcÄ±yken ben onun hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lsÄ±n diye Adalet BakanÄ±'nÄ± arÄ±yorum ve bunu gizli de tutmayÄ±p açÄ±klÄ±yorum. Zekeriya Öz ile gazetecilik faaliyetim dÄ±ÅŸÄ±nda hiçbir alakam yok" dedi.

'HÄ°ÇBÄ°R ZAMAN BÄ°R CEMAAT GAZETESÄ°'NDE ÇALIÅžMADIM'

FETÖ denilen o guruba ait hiçbir yayÄ±n organÄ±nda çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen IlÄ±cak, "Her yerde çalÄ±ÅŸtÄ±m, fakat hiçbir zaman bir cemaat gazetesinde çalÄ±ÅŸmadÄ±m. Ben Bugün'de çalÄ±ÅŸtÄ±m. Sabah'tan çÄ±karÄ±ldÄ±m, Zaman'dan da teklif geldi. Hiç düÅŸünmeden Bugün gazetesini tercih ettim. Çünkü bir iÅŸadamÄ±na aitti. AkÄ±n Ä°pek'in o yapÄ±nÄ±n sempatizanÄ± olduÄŸunu biliyordum. AkÄ±n Ä°pek serbestçe dolaÅŸÄ±yordu, o zaman o yapÄ± terör örgütü deÄŸildi" dedi.

'CEMAATÄ°N KRÄ°MÄ°NAL YAPISINI 15 TEMMUZ SONRASI GÖRDÜM'

15 Temmuz sonrasÄ± cemaatin kriminal yapÄ±sÄ±nÄ± gördüÄŸünü, aldandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bugün anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen NazlÄ± IlÄ±cak, "FETÖ'nün terör örgütü olup olmadÄ±ÄŸÄ± hususunda bütün kafalar karÄ±ÅŸÄ±ktÄ±. 15 Temmuz sonrasÄ± anladÄ±m. Ben cemaatin kriminal yüzünü 15 Temmuz sonrasÄ± gördüm. Çünkü bunlar sinsi bir örgüt. Güler yüz, güzel okullar, fakir fukaraya yardÄ±m eden dini yapÄ± beni cezbetti. Benim bu sinsi ilerlemeleri bilmeme imkan yok. Ve aldandÄ±ÄŸÄ±mÄ± bugün itiraf ediyorum" diye konuÅŸtu.

Ä°KÄ°NCÄ° KEZ AÄžLADI

Sadece gazetecilik faaliyetinde bulunduÄŸunu söyleyen IlÄ±cak, "Benim yaptÄ±ÄŸÄ±m sadece gazeteciliktir. Ben öncelikle beraatimi talep ediyorum. EÄŸer beni beraat ettirmeyi düÅŸünmüyorsanÄ±z tahliyemi talep ediyorum. Bugüne kadar ben savunmalarÄ±mda yaÅŸÄ±mÄ± ileri sürmemeye gayret ettim. Böyle maÄŸdur görülmek istemem ben. Fakat ÅŸunu itiraf edeyim ki gerçekten çok yoruldum. Ben 74 yaÅŸÄ±ndayÄ±m. Ä°ki tane soÄŸuk kÄ±ÅŸÄ±, iki yanÄ±cÄ± yazÄ± içeriden geçirdim. 42 yÄ±llÄ±k gazeteciyim. Cumhuriyet tarihinde 74 yaÅŸÄ±nda 2 yÄ±l cezaevinde yatan gazeteci yok. Bir Hüseyin Cahit YalçÄ±n Demokrat Parti döneminde yattÄ±. Cumhuriyet tarihinde örneÄŸi yok. YatÄ±yorum ve tahammül gösteriyorum, sabÄ±r gösteriyorum. Ve giderek kendime bakamadÄ±ÄŸÄ±mÄ± görüyorum. Ben bunu da size hatÄ±rlatmak istiyorum. Adli kontrol yöntemi uygulanarak da istenen amaca ulaÅŸÄ±labilir. Ben kaçamam. Benim yaÅŸÄ±mda birisi dostlarÄ±nÄ±, ailesini bÄ±rakÄ±p nereye kaçar. Ä°ÅŸkence yok ama manevi iÅŸkence çok var" dedi.

DAVANIN GEÇMÄ°ÅžÄ°

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede davanÄ±n istinaf aÅŸamasÄ±nda tahliye olan Mehmet Altan ile tutuklu sanÄ±klar Ahmet Altan, NazlÄ± IlÄ±cak, Fevzi YazÄ±cÄ±, Åžükrü Turgut ÖzÅŸengül, Yakup ÅžimÅŸek ve tutuksuz sanÄ±k Tibet Murat SanlÄ±man, 15 Temmuz darbe giriÅŸimini önceden bildikleri iddia ediliyor.

DavanÄ±n görüldüÄŸü Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, 16 Åžubat 2018 tarihinde yaptÄ±ÄŸÄ± karar duruÅŸmasÄ±nda, NazlÄ± IlÄ±cak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Fevzi YazÄ±cÄ±, Yakup ÅžimÅŸek ve Åžükrü Turgut ÖzÅŸengül, "AnayasayÄ± ihlal etmek" suçundan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±lar. SanÄ±klarÄ±n cezasÄ±nda indirime gidilmedi. Tutuksuz sanÄ±k Tibet Murat SanlÄ±man'Ä±n ise beraatine karar verildi.

SanÄ±klarÄ±n avukatlarÄ± davayÄ± Ä°stinaf Mahkemesi'ne taÅŸÄ±dÄ±. DosyanÄ±n geldiÄŸi Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 18 Haziran 2018 tarihinde Mehmet Altan'Ä±n tahliyesine karar vermiÅŸti. (DHA)

SavcÄ± NazlÄ± IlÄ±cak iÃ§in mÃ¼ebbet istedi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 16:29

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