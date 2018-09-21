3 milyar liralÄ±k Ankapark, yÄ±llÄ±k 26 milyon liraya kiralandÄ±

Ankapark, 6'ncÄ± ihalenin sonunda yÄ±llÄ±k 26 milyon 400 bin liraya olmak Ã¼zere 29 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na GBM Ticaret A.Åž. ile Ã‡elik Ortak GiriÅŸim Grubuâ€™na verildi.

Derya KAYA

Ankara

Ankapark, 6'ncÄ± ihalenin sonunda yÄ±llÄ±k 26 milyon 400 bin liraya 29 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na GBM Ticaret A.Åž. ile Çelik Ortak GiriÅŸim Grubu’na verildi. Mimarlar OdasÄ± Ankara Åžube BaÅŸkanÄ± Tezcan KarakuÅŸ Candan, “YÄ±llÄ±k 26 milyon lira almak için 3 milyarÄ± neden harcÄ±yorsunuz? Bu bir ihanet projesidir” dedi.

‘DAHA ÖNEMLÄ° SORUNLAR VAR’

Ankapark’Ä±n AOÇ Kanununa aykÄ±rÄ± bir ÅŸekilde Ankara BüyükÅŸehir Belediyesi’ne 29 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na tahsis edildiÄŸi için oda olarak hukuki yollara da baÅŸvurduklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Candan, Ankapark’Ä±n israf projesi olduÄŸunu ve yÄ±llÄ±k giderinin 1 milyarÄ± bulacaÄŸÄ±na dikkat çekerek, ihaleyi alan firmanÄ±n parkÄ±n giderleriyle baÅŸa çÄ±kabileceÄŸini düÅŸünmediÄŸini belirtti.

Ankara’nÄ±n daha önemli sorunlarÄ± olduÄŸuna dikkat çeken Candan, “Ankara’nÄ±n ulaÅŸÄ±m sorunu var, metro yapmÄ±yorsunuz, drenaj yapmÄ±yorsunuz, altyapÄ±ya harcamÄ±yorsunuz. YaÄŸmur yaÄŸdÄ±ÄŸÄ±nda balÄ±k adamlar geliyor” diyerek bir belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n hevesleri için hukuksuz bir alana bu kadar çok para harcanmasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.

Eski baÅŸkan Gökçek’in ihale sonrasÄ± Twitter üzerinden “Hani ihale edilemezdi? Hani hurda yÄ±ÄŸÄ±nÄ±ydÄ±? UtandÄ±nÄ±z mÄ±? Bak karÅŸÄ± çÄ±kanlara bir ÅŸey diyeceÄŸim. Ankapark açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda parka gelirseniz yüzsüzsünüz” ÅŸeklindeki paylaÅŸÄ±mÄ±na iliÅŸkin olarak ise Candan ÅŸunlarÄ± söyledi: “YazdÄ±klarÄ±na sadece gülebilirim. 23 buçuk yÄ±l Ankara’da belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapmasÄ± ayÄ±ptÄ±. Kendi baÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan görevden alÄ±ndÄ±. Ben ise onun yüzünü asÄ±l bütün bu yaptÄ±ÄŸÄ± hukuksuzluklar nedeniyle mahkemede yargÄ±lanÄ±rken göreceÄŸim.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 18:04

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