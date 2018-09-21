7 termik santralin bulunduÄŸu Ã‡atalaÄŸzÄ±â€™da kirlilik sÄ±nÄ±rÄ± aÅŸÄ±ldÄ±

Zonguldak'ta Ã‡atalaÄŸzÄ±'da 'termik santrallerle mÃ¼cadele' programÄ±nda sunulan raporlar beldede santrallerin yarattÄ±ÄŸÄ± kirliliÄŸi gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

Çevre Mühendisleri OdasÄ± (ÇMO) Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Baran BozoÄŸlu, Zonguldak’ta düzenlenen ‘termik santrallerle mücadele’ programÄ±nda 7 termik santralin bulunduÄŸu ÇatalaÄŸzÄ± beldesi için hazÄ±rladÄ±klarÄ± hava kalitesi deÄŸerlendirme raporunu açÄ±kladÄ±. BozoÄŸlu, yeni yapÄ±lacak santraller veya kapasite artÄ±rÄ±mÄ±yla ÇatalaÄŸzÄ±’nÄ±n ve ÅŸehrin tamamÄ±nÄ±n hava kalitesine ölümcül bir darbe ineceÄŸini belirterek “Hem kendi ölçümlerimizde hem bakanlÄ±ÄŸÄ±n raporunda çok açÄ±k bir ÅŸekilde ÇatalaÄŸzÄ±’da termik santrallerden kaynaklÄ± ciddi bir hava kirliliÄŸi yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± görülüyor” dedi.

‘HÄ°Ç MÄ° VÄ°CDAN YOK?’

ÇatalaÄŸzÄ± Belediyesi’nin düzenlediÄŸi ‘Termik santrallere karÅŸÄ± mücadele ve hava kitlesi raporu sunumu’ etkinliÄŸinde konuÅŸan ÇatalaÄŸzÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± Adnan Akgün, yÄ±llardÄ±r termik santraller konusunda mücadelelerini sürdürdüklerini söyledi. Devletin verilerine göre zehirlendiklerini belirten Akgün “BurayÄ± en iyi bilen çevre müdürü ve bürokratlar. ÇatalaÄŸzÄ±’nda 3 bin 90 megavat santral çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bir yetkili çÄ±kÄ±p da ya arkadaÅŸ artÄ±k burada santral olamaz demiyor. Hiç mi vicdanÄ±nÄ±z yok?” diye konuÅŸtu.

‘KÄ°RLÄ°LÄ°K DEÄžERLERÄ° SINIRLARI AÅžTI’

ÇMO BaÅŸkanÄ± Baran BozoÄŸlu, kömürlü termik santrallerin bulunduÄŸu ÇatalaÄŸzÄ± beldesine yapÄ±lmak istenen yeni ünite ve santrallerin mevcut ÇED raporlarÄ±nda bulunan bilgilerin, bakanlÄ±ÄŸÄ±n hava kalitesi ölçümleri hem de odalarÄ±nÄ±n ölçümleriyle çeliÅŸtiÄŸini söyledi. Santrallerin kirlilik deÄŸerlerinin ÅŸimdiden ulusal ve uluslar arasÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ±n tamamÄ±nÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden BozoÄŸlu, ÅŸöyle konuÅŸtu: “Raporlar Zonguldak’ta insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na ciddi etkiler oluÅŸturan bir düzeyde olduÄŸunu ortaya koyuyor. Yeni yapÄ±lacak santraller veya kapasite artÄ±rÄ±mÄ±yla ÅŸehrin tamamÄ±nÄ±n hava kalitesine ölümcül bir darbe inecektir. O halde yapÄ±lmasÄ± gereken ÅŸey açÄ±ktÄ±r; mevcut termik santrallere bakanlÄ±k tarafÄ±ndan denetim, baca ölçümü yapÄ±lmalÄ±, süreçler incelenmeli ve kirletici yüklerinin azaltÄ±lmasÄ± saÄŸlanmalÄ±dÄ±r. AyrÄ±ca yeni termik santraller yapÄ±lmasÄ±na asla ve asla izin verilmemelidir” dedi. (Zonguldak/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 15:57

www.evrensel.net