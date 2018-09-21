Almanya vatandaÅŸÄ± Nurali Demir havaalanÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Hamburg Alevi KÃ¼ltÃ¼r Merkezi eski BaÅŸkanÄ± ve Hamburg-DÄ°DF Ã¼yesi Almanya vatandaÅŸÄ± Nurali Demir TÃ¼rkiye'ye giriÅŸ yaparken gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Hamburg Alevi Kültür Merkezi eski BaÅŸkanÄ± ve Hamburg-DÄ°DF üyesi Almanya vatandaÅŸÄ± Nurali Demir bugün sabah saatlerinde Atatürk HavalimanÄ±nda Türkiye'ye giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± esnada gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Hamburg Alevi Kültür Merkezi ve Hamburg-DÄ°DF tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Demir’in serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± istendi. AçÄ±klamada “ErdoÄŸan'Ä±n Almanya'ya beklenen ziyareti göz önüne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda bu gözaltÄ± demokrasi ve ifade özgürlüÄŸüne yapÄ±lan bir darbedir. BaÅŸbakan Merkel, politikasÄ±nÄ±n odaÄŸÄ±na ekonomik konulardan ziyade Türkiye'deki insan haklarÄ±nÄ± koymalÄ±dÄ±r. Bu nedenle Federal Almanya Cumhuriyeti'nden derhal harekete geçmesini ve Nurali Demir'in bir an önce serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep etmesini istiyoruz” denildi. (Hamburg/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 15:49

www.evrensel.net