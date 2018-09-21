CHP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–ztrak: Tek adam diyor ki, kriz mÄ±riz yok

CHP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Faik Ã–ztrak: DÃ¼n deÄŸil evvel gÃ¼n bir genÃ§ 'iÅŸsizim' diye kendini yakmaya kalktÄ±.VatandaÅŸÄ±n krizi ve Ã¼lkeyi yÃ¶netenlerin krizi farklÄ±.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Tek adam diyor ki kriz mÄ±riz yok, bu kriz bizim krizimiz deÄŸil. Dün deÄŸil evvel gün bir genç 'iÅŸsizim' diye kendini yakmaya kalktÄ±. VatandaÅŸÄ±n krizi ve ülkeyi yönetenlerin krizi farklÄ± " dedi.

CHP Sözcüsü Öztrak basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenledi.

AçÄ±klamasÄ±nda ekonomik kötü gidiÅŸata deÄŸinen Öztrak, “Tek adam diyor ki kriz mÄ±riz yok, bu kriz bizim krizimiz deÄŸil. Dün deÄŸil evvel gün bir genç 'iÅŸsizim' diye kendini yakmaya kalktÄ±.VatandaÅŸÄ±n krizi ve ülkeyi yönetenlerin krizi farklÄ±” ifadelerini kullandÄ±.

Öztrak ÅŸöyle konuÅŸtu: 2019 yÄ±lÄ±nda çok yüksek iÅŸsizlik, düÅŸük bir büyüme, enflasyon %16 gibi oldukça yüksek bir rakam. Buna da dengeleme diyorlar. Bunun adÄ± dengeleme mengeleme deÄŸil. Bunun adÄ± resmen stagflasyon. Durgunluk içinde enflasyon.

ErdoÄŸan'a Katar’dan gelen ‘hediye uçak’la ilgili de konuÅŸan Öztak, “Hazine'nin internet sayfasÄ±na hibeyle ilgili sözleÅŸmeyi koysunlar” eleÅŸtirisinde bulundu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 18:42

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