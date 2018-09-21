Hafriyat kamyonu kaÄŸÄ±t toplayÄ±cÄ±sÄ±nÄ± ezdi

Ä°stanbul'da hafriyat kamyonu atÄ±k kaÄŸÄ±t toplayÄ±cÄ±sÄ±nÄ± ezerek aÄŸÄ±r yaraladÄ±.

Ä°nÅŸaat alanlarÄ±nÄ±n gün geçtikçe çoÄŸaldÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul'un yeni çilesi haline gelen hafriyat kamyonlarÄ± ve beton mikserleri can almaya devam ediyor. Bir yÄ±l içinde en az 141 kiÅŸinin ezilerek öldüÄŸü hafriyat kamyonu kazalarÄ±nÄ±n en sonuncusu Ä°stanbul Esenyurt'ta yaÅŸandÄ±.

DHA'nÄ±n haberine göre Ä°stanbul Esenyurt'ta hafriyat kamyonu atÄ±k kaÄŸÄ±t toplayÄ±cÄ±sÄ±nÄ± ezerek aÄŸÄ±r yaraladÄ±. Ezilen adam hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, kamyon ÅŸoförü olay yerinden kaçtÄ±. Esenyurt'ta bir inÅŸaat ÅŸantiyesinden çÄ±kan hafriyat kamyonu, o sÄ±rada kaÄŸÄ±t toplayan bir adama çarptÄ±. Vücudunun çeÅŸitli yerlerinden ezilerek aÄŸÄ±r yaralanan kaÄŸÄ±t toplayÄ±cÄ±sÄ± hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken hafriyat kamyonu ÅŸoförü olay yerinden kaçtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 15:26

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