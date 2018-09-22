AB liderleri Salzburgâ€™da emperyalist pazar paylarÄ± iÃ§in buluÅŸtular

Avrupa BirliÄŸi liderlerinin toplantÄ±sÄ±nda gÃ¼ndem gÃ¶Ã§menler ve Brexit idi. Almanya ise istihbarat teÅŸkilatÄ±ndan alanan Maassen'in terfisini tartÄ±ÅŸÄ±yor.

Avrupa BirliÄŸi’nin (AB) devlet baÅŸkanlarÄ± geçtiÄŸimiz 19 ve 20 Eylül tarihlerinde Avusturya’nÄ±n Salzburg kentinde bir kez daha bir araya geldiler. Ana gündem göçmen ve Ä°ngiltere’nin Brexiti idi. Göçmenlik konusunda ortak yapÄ±lacaklar konusunda AB ülkeleri tamamen parçalanmÄ±ÅŸ ve ortak bir tavÄ±r sergileyemiyor, fakat Ä°ngiltere’nin birlikten çÄ±kÄ±ÅŸÄ± konusunda geniÅŸ bir birlik saÄŸlanmÄ±ÅŸ durumda. Fransa’dan çevirdiÄŸimiz makale bu konuda yürütülen müzakerelerin neden ilerleyemediÄŸi ve taraflarÄ±n tavÄ±rlarÄ±na dikkat çekiyor. Fakat aslÄ±nda meselenin özü AB’nin büyük emperyalist güçlerinin kendi pazarlarÄ± ve pazar alanlarÄ± için yaptÄ±klarÄ± kavga rekabetinden baÅŸka bir ÅŸey deÄŸildir.

Ä°ngiltere’nin gündemini bu hafta ekonomik kriz belirtileri ve Brexit oluÅŸturuyordu. Güvencesiz ve az ücretle çalÄ±ÅŸmaya zorlanan iÅŸçiler, kredi bataÄŸÄ±nda çÄ±rpÄ±nÄ±yorlar. Brexit referandumu ise toplumu iyiden iyiye kÄ±zÄ±ÅŸtÄ±rmakta. Counterfire yazÄ±sÄ±nda, Brexit olacaksa da demokratik taleplerde Ä±srarcÄ± olunmasÄ± ve bunun da o kadar zor olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor.

Almanya’da ise Chemnitz’teki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± gösterilerle ilgili Ä±rkçÄ±larÄ± koruyan açÄ±klamalarÄ± nedeniyle AnayasayÄ± Koruma TeÅŸkilatÄ± baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nan Hans-Georg Maassen’in Maassen’Ä±n, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±’nda iç ve dijital güvenlikten sorumlu müsteÅŸar yapÄ±lmasÄ± büyük tepki yarattÄ±. Daha önce de NSU davasÄ±, Ä±rkçÄ± AfD partisine yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ile tartÄ±ÅŸma yaratan Maassen’Ä±n maaÅŸÄ± arttÄ±rÄ±larak terfi ettirilmesine sosyal demokrat parti SPD’nin verdiÄŸi onay ise haklÄ± olarak; “Bu parti nereye gidiyor?” sorusunu gündeme getirdi.

AB VE LONDRA, SERT BÄ°R BOÅžANMA RÄ°SKÄ° VAR

Avusturya BaÅŸbakanÄ± Sebastian Kurz (solda), AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk (ortada) ve AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Juncker (saÄŸda) | FotoÄŸraf: AÅŸkÄ±n KÄ±yaÄŸan/AA

Jean Quatremer / Libération

29 Mart 2019, Londra saatiyle saat 23’de BirleÅŸik KrallÄ±k AB’den çÄ±kacak. Ä°ÅŸte Ä°ngiltere’nin Brexit’ine dair bildiÄŸimiz sadece budur, zira artÄ±k deÄŸiÅŸtirilmesi çok zor olan bir yasa bu tarihi açÄ±kça belirtiliyor. DiÄŸer ÅŸeyler konusunda ise, 23 Haziran 2016 Referandumundan iki yÄ±l, resmi müzakerelerin baÅŸlamasÄ±ndan bir buçuk yÄ±l sonra Ä°ngiltere tarafÄ±nda hala bir muÄŸlaklÄ±k söz konusu. Büyük bir AB ülkesinin bir diplomatÄ± “yurttaÅŸlarÄ±n haklarÄ± ya da çÄ±kÄ±ÅŸ faturasÄ± konularÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olsa bile, bunun dÄ±ÅŸÄ±ndaki tüm meseleler daha baÅŸlangÄ±ç noktasÄ±ndan hiç ilerleyemedi” diye belirtiyor. “Ä°ç pazar ve iki Ä°rlanda’nÄ±n gümrüÄŸü gibi temel sorunlar hala hallolmadÄ± ve bir kaza sonucu “no deal” (anlaÅŸamama) sonucunun çÄ±kmasÄ± giderek daha fazla mümkün gibi görünüyor, fakat böylesi bir durum Ä°ngiltere için, fakat aynÄ± ÅŸey AB içinde geçerli, bir felaket olur”, zira tüm iliÅŸkiler birdenbire kesilmek zorunda kalÄ±r. Bir sürpriz olmadÄ±ÄŸÄ± koÅŸullarda çarÅŸamba günü Salzburg’da baÅŸlayan zirvede bu konularda bir ilerlemenin çÄ±kmasÄ± beklenmiyor.

Fakat zaman dönüyor ve giderek de hÄ±zlanÄ±yor. Söz konusu diplomata göre “eÄŸer 15 KasÄ±m’dan önce bir anlaÅŸmaya varÄ±lmazsa, 29 Mart’tan önce onaylanmasÄ± gereken yasalar göz önünde bulunursa, hükümet zamanÄ±nda hazÄ±r olamaz”. Avrupa Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk, zorlamayla da olsa bir anlaÅŸmaya varabilmek için ÅŸimdiden KasÄ±m baÅŸÄ±nda bir zirve planlÄ±yor. (Müzakerelerdeki) temel sorun Ä°ngiltere, gidenin kendisinin olduÄŸunu hala anlamamÄ±ÅŸ olmasÄ±dÄ±r. Bir FransÄ±z diplomat bu durumu “baÅŸÄ±ndan beri sanki AB Londra’yÄ± terk ediyor gibi bir hava içindeler” diye özetliyor. Oysaki baÅŸÄ±ndan beri 27’ler (AB) oyun kurallarÄ±nÄ± açÄ±ktan belirtiler: Ä°ngiltere’nin Brexit’ten önceki durumuyla aynÄ± durumda bulunmasÄ± ya da zorunluluklarÄ± yerine getirmeden ortak pazar ve gümrük birliÄŸinin avantajlarÄ±ndan faydalanmasÄ± imkânsÄ±zdÄ±r. Oysaki BaÅŸbakan Theresa May AB üyelerine “bir çaba yapmalarÄ±” çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduÄŸunda aslÄ±nda bundan baÅŸka bir ÅŸey istemiyor. Yüksek bir memur bu durumu “iki yÄ±ldÄ±r Ä°ngilizler kendi kurallarÄ±mÄ±zla baÄŸdaÅŸmayan önerilerden baÅŸka bir teklifte bulunmadÄ±lar” diye özetliyor. AB açÄ±sÄ±ndan, serbest meta, sermaye ve hizmet dolaÅŸÄ±mÄ±nÄ± kabul edip, insan dolaÅŸÄ±mÄ±nÄ± engellemeyi kabul ederek iç pazarÄ± param parça etmek kesinlikle mümkün deÄŸildir. Keza, Londra’nÄ±n teklif ettiÄŸi gibi ortak kurallarÄ±n dayattÄ±ÄŸÄ± normlara uymadan metalarÄ±n tüm pazara ulaÅŸabilmesi de kabul edilemez. AynÄ± ÅŸey ortak gümrük birliÄŸi için de geçerlidir, zira Ä°ngiltere, Ä°rlanda gümrük sorununu çözmek için hem gümrük birliÄŸinde kalmayÄ± ve hem de diÄŸer ülkeler ile serbestçe ticari anlaÅŸmalar imzalaya bilmeyi talep ediyor. Bir diplomat “tüm Ä°ngiliz önerileri ÅŸu andaki duruma göre daha fazla avantaj saÄŸlÄ±yor onlara” diye özetliyor durumu. May açÄ±sÄ±ndan sorun 27’ler hemen hemen tüm konularda bölünmüÅŸ olmalarÄ±na raÄŸmen Brexit konusunda tam bir birlik içinde olmalarÄ±dÄ±r. Hiç kimse en ufak bir taviz bile vermek istemiyor, bunun nedeni bir yandan aslÄ±nda o kadar da felaket bir durum olmayan çÄ±kmaya eÄŸilim gösterenleri “caydÄ±rmak”, diÄŸer yandan ise rekabette Ä°ngiltere’ye bir avantaj vermek istenmemesidir.

Bir diplomata göre “iki basit çözüm vardÄ± fakat Ä°ngiliz hükümeti bunlarÄ± hemen baÅŸÄ±ndan ret etti. Ya Norveç modeli, yani tüm kurallara uyarak tüm iç pazara girmek, ya da klasik bir serbest dolaÅŸÄ±m anlaÅŸmasÄ±”. Ä°ÅŸte bundan dolayÄ± müzakerelerde bugün çÄ±kÄ±ÅŸÄ± görünmeyen bir durumdayÄ±z. Fransa temkinli yaklaÅŸarak sözleÅŸme saÄŸlanmadan çÄ±kÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± durumda, ani bir çÄ±kÄ±ÅŸÄ±n doÄŸuracaÄŸÄ± olumsuz etkileri sÄ±nÄ±rlandÄ±rmak için (AB) Parlamentoya kararname çÄ±kartma hakkÄ± veren bir yasa önerisinde bulunacak. DolayÄ±sÄ±yla birdenbire Ä°ngiliz ÅŸirketleri AB içinde faaliyette bulunamayacaklar, Ä°ngiliz uçaklarÄ± Avrupa hava sahasÄ±nÄ± kullanamayacak, gümrük kontrolleri tekrar yerleÅŸtirilecek vs... Ä°ngiltere’nin hÄ±zla gittiÄŸi uçurum iÅŸte budur.

Çeviren: Deniz Uztopal

KAPIMIZDAKÄ° YENÄ° EKONOMÄ°K KRÄ°Z

Lindsey German/Counterfire

Ekonomik krizin neden olduÄŸu düÅŸüÅŸ, kemer sÄ±kma ve banka kurtarma paketlerinden tam on yÄ±l sonra bazÄ± iktisatçÄ±lar bir sonraki krizin halihazÄ±rda baÅŸlamÄ±ÅŸ olduÄŸunu öngörüyor. BirçoÄŸumuz bir öncekinden beri pek bir geliÅŸme göremedik. Ücretler gerçek anlamda düÅŸük ve bireysel borç en yüksek seviyelerde. Alt gelirlilerin gerçek bir sefaletle yüzleÅŸtiÄŸi Ä°ngiltere´de eÅŸitsizlik büyümekte. Çocuklar, ebeveynlerin onlara okul dönemindeki gibi yiyecekler sunamadÄ±ÄŸÄ± için yaz boyu aç kalÄ±yorlar.

Ä°stihdam rekor seviyelerde fakat bunun çoÄŸu güvencesiz ve yarÄ± zamanlÄ± istihdam.En yoksullar, hastalÄ±k ve engellerle en az mücadele edebilenler ve halihazÄ±rda bakÄ±m sorumluluÄŸu olanlar çalÄ±ÅŸmaya zorlanÄ±yor çünkü yardÄ±m paralarÄ± onlardan pek çok durumda esirgeniyor. Bu, özellikle yoksullaÅŸan iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ± ve kadÄ±nlarÄ± etkiliyor.

Daha büyük bir kriz tahmininin baÅŸlÄ±ca sebebi ise dünya gayri safi yurtiçi hasÄ±lasÄ±ndan üç kat daha büyük astronomik düzeyde borçlanma.Bu demek oluyor ki bu borç asla ödenemeyecek. Ä°ÅŸçilerin özellikle Marx’Ä±n deyimiyle yeniden imal etme maliyetlerin ödeyebilecek bir ücretleri olmadÄ±ÄŸÄ± için borçlandÄ±klarÄ± biliniyor ve insanlarÄ±n yiyecek veya okul üniformasÄ± almak üzere maaÅŸ gününe kadarki açÄ±klarÄ±nÄ± kapatmak için de borçlandÄ±klarÄ±nÄ±n kanÄ±tlarÄ± mevcut.

Åžirket ve kurumlar da düÅŸük faizlerle yüksek krediler çekmeye teÅŸvik ediliyorlar. Faizler yükseldiÄŸi zaman birçoÄŸu borçlarÄ±nÄ± ödeyemeyecek. Bu baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na Türkiye ve Arjantin gibi geliÅŸmekte olan ekonomilerde iktisadi krizlere neden olmuÅŸtur.

Bu patlamaya hazÄ±r bir durum ve öyle de olmalÄ±, çünkü bu durum hem ÅŸimdiki kapitalist modelin daÄŸÄ±tÄ±m sorununu hem de daha büyük bir sefaletin geliÅŸini bildiriyor. Ä°lginç olan ÅŸu ki iÅŸçilere yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lar karÅŸÄ±sÄ±nda verilen tepki pek çok ülkede vasat düzeyde kalÄ±yor. Ä°ngiltere’de ise çok fazla sayÄ±da insanÄ±n istihdam edilmiÅŸ olmasÄ±na karÅŸÄ±n bu durum ücretler üzerinde daha fazla greve yol açmÄ±yor ve endüstriyel eylemler felaket derecede az.

Bunun yerine geniÅŸleyen iÅŸgücünün duraklayan ya da düÅŸen ücretler eÅŸliÄŸinde var olduÄŸu bir durum içerisindeyiz. Bunun pek çok açÄ±klamasÄ± var: SendikalarÄ±n zayÄ±flamasÄ± ve karÅŸÄ±larÄ±ndaki yasal kÄ±sÄ±tlamalar, iÅŸverenle takÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± takdirde iÅŸi kaybetme korkusu ve daha çok çalÄ±ÅŸmanÄ±n tehlikeli doÄŸasÄ±, refah devletine yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lar, ve ücretleri düÅŸük tutmaya yarayan yedek iÅŸgücü ordusu (hastalar engelliler ve bakÄ±m sorumluluÄŸu olan yalnÄ±z anneler gibi).

Sendikalar kendi güçlerini saÄŸlamlaÅŸtÄ±rmak ve endüstriyel üretimi teÅŸvik etmek için özellikle tehlikeli sektörlerde ama aynÄ± zamanda tüm endüstride daha fazlasÄ±nÄ± yapabilirler. McDonalds ve TGI Fridays’de küçük ama önemli eylemler gördük fakat bunlarÄ±n tüm hareket için birer meÅŸhur dava olmasÄ± gerekmekte. SendikalarÄ±n mücadele baÅŸlatma potansiyeli var ama bu durum onlarÄ±n var olan zenginliklerine, militan geçmiÅŸi olan eski üyelerine veya sembolik eylemlere dayanmamalarÄ± anlamÄ±na geliyor.

GeçtiÄŸimiz otuz yÄ±l zenginliÄŸin toplumda bölüÅŸümündeki -gittikçe daha azÄ± iÅŸçilere ve çok daha fazlasÄ± iÅŸverenlere ve zenginlere- muazzam kaymasÄ±nÄ± temsil etmiÅŸti. Bu, bu ÅŸekilde devam edemez ve bizim tarafÄ±mÄ±z bir sonraki kriz vurmadan önce organize olmaya baÅŸlamak zorunda.

Çeviren: Cansu GüneÅŸ Ä°spir

DOÄžRU SONUÇ ÇIKANA KADAR OY VERÄ°N

Lindsey German/Counterfire

Böyle yapmamanÄ±n bir yolu, Brexit’in ikinci referandumu için kampanya vakti ayÄ±rmamak. Parti konferanslarÄ±n olduÄŸu dönem bu kampanyanÄ±n tam kapasite ile çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterir ve size, güvenip de beraber köÅŸe baÅŸÄ±ndaki dükkana bile gitmemeniz gereken insanlar tarafÄ±ndan sunulur. Ä°kinci referandumun arkasÄ±ndaki tüm sebep zeki ve bilgilendirilmiÅŸ insanlar kalmaya yanlÄ±sÄ± oy verirken, Ä±rkçÄ± ve cahil daha iyisini bilmeyen yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±n ayrÄ±lmaya oy verdiÄŸini düÅŸüncesi.

Böyle bir referandum tam olarak neyi baÅŸarabilir?

Sonucun farklÄ± olacaÄŸÄ± bile kesin deÄŸil. Sonuç aynÄ± kalsa bile bu ancak bu dünyanÄ±n sürekli intikam ilan eden Boris Johnson ve Nigel Farage’larÄ±nÄ± cesaretlendirecek. EÄŸer kalmak için az bir oy olursa bu kez de daha fazla oy için kargaÅŸa çÄ±kacak. Referandum düzenlemesi bile orijinal kararÄ± bir ihanet olarak nitelendirebilecek olan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ± güçlendirebilir. Soldan kimse buna düÅŸmemeli. Bunun yerine AB vatandaÅŸlarÄ±nÄ±, AB içinden dÄ±ÅŸÄ±ndan giriÅŸi, iÅŸçi haklarÄ±nÄ± (bugüne göre iyileÅŸtirerek) garanti altÄ±na alacak, kamusal mülkiyeti geniÅŸletecek, istihdama, konutlara ve altyapÄ±ya yatÄ±rÄ±m yapacak bir Brexit´i talep etmeliyiz. Bu gerçekten o kadar da zor deÄŸil.

Çeviren: Cansu GüneÅŸ Ä°spir

KARAR VER VE ADIM AT! SOSYAL DEMOKRATLAR SAÄžIN GÜÇLENMESÄ°NÄ° SAÄžLIYOR

FotoÄŸraf: Bundesministerium des Innern/Sandy Thieme/Wikimedia Commons (CC-BY-SA 3.0)

Michael Jaeger/Freitag

AnayasayÄ± Koruma TeÅŸkilatÄ± BaÅŸkanÄ± Hans-Georg Maaßen’Ä±n azledilmesi gerekir mi sorusunun yerini, “Bu sorun büyük koalisyonun yÄ±kÄ±lmasÄ±na yol açacak deÄŸerde mi?” aldÄ±. BazÄ± CDU’lu politikacÄ±lar SPD’lilerin ‚halka karÅŸÄ± sorumluluk nedeniyle ikinci soruya öncelik vermesi gerektiÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuyorlar. Onlara göre Maassen aslÄ±nda mükemmel görev yapan ancak aÄŸzÄ±ndan birkaç talihsiz söz çÄ±kan biri. Buradan bir devlet skandalÄ± çÄ±karmanÄ±n hiçbir anlamÄ± yok!

Halbuki zaten Maassen’Ä±n söyledikleri devlet skandalÄ±. Devlet kurumlarÄ±nÄ±n koordineli deÄŸil, keyfi ÅŸekilde, birbirini hedef alarak hareket ettiklerini gösteren bir örnek. AnayasayÄ± Koruma TeÅŸkilatÄ±, BaÅŸbakanlÄ±k Dairesi’ne karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor, Merkel’in söylediklerini çürütüyor. Koalisyon içinde BaÅŸbakan Angela Merkel’i güçsüzleÅŸtirmek için çaba harcadÄ±ÄŸÄ± bilinen Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Seehofer, Maassen’Ä± korumasÄ±na aldÄ±. Bundan SPD’nin rahatsÄ±z olmasÄ± gerekmez miydi? En fazla da Merkel’in? Ama SPD, bu nedenle koalisyondan ayrÄ±lmanÄ±n gerekmeyeceÄŸini düÅŸündü. BazÄ± SPD’li politikacÄ±lar Maassen’e bu denli deÄŸer vermenin anlamsÄ±z olduÄŸunu bile dile getirdiler.

Maassen skandalÄ±nda bulunan çözüm Ä°çiÅŸleri BakanÄ±’nÄ±n zaferi anlamÄ±na geliyor. Adam AnayasayÄ± Koruma TeÅŸkilatÄ± baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±ndÄ± ama teÅŸkilatÄ± da denetleyen bir göreve, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± iç ve dijital güvenlikten sorumlu müsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±na getirildi. Koalisyon, SPD’nin de desteÄŸiyle Maassen’Ä± azletmek yerine maaÅŸÄ±nÄ± arttÄ±rarak terfi ettirilmesi konusunda anlaÅŸtÄ±.

SPD, giderek saÄŸa kaydÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±nda deÄŸil galiba. Bir sene önceki SPD’yi hatÄ±rlayalÄ±m: Partinin federal seçimler sÄ±rasÄ±ndaki davranÄ±ÅŸÄ± öfke yaratmÄ±ÅŸtÄ±. Parti baÅŸkanÄ± Martin Schulz, Gerhard Schröder öncesi sosyal politikaya dönülmesi halinde baÅŸbakan olabileceÄŸi sinyallerini almasÄ±na raÄŸmen duymazlÄ±ktan geldi. Sonra birden bire Almanya için Alternatif Partisini (AfD) güçlendireceÄŸi için CDU ve CSU ile büyük koalisyona, girilmeyeceÄŸini açÄ±kladÄ±. SPD antifaÅŸist bir partiydi ve aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ±n güçlenmesine izin veremezdi. Buna raÄŸmen CDU/CSU/SPD büyük koalisyonu kuruldu. Madem büyük koalisyona girildi SPD’nin ülkenin daha da saÄŸa kaymasÄ±nÄ± engelleyecek bir pozisyon almasÄ± gerekmez miydi? Tam tersi, karÅŸÄ± çÄ±kmasÄ± için birçok mantÄ±klÄ± neden olmasÄ±na raÄŸmen CSU’nun elindeki Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n mültecilerin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesini hÄ±zlandÄ±racak ‘transit merkezler’ kurulmasÄ± önerisine destek verdi.

AfD, parlamentodaki en güçlü muhalefet partisi olmakla kalmadÄ±, DoÄŸu Almanya’da en güçlü parti haline geldi. Åžimdi de Maassen olayÄ±! Maassen, AfD’li politikacÄ±larla buluÅŸmuÅŸ onlara teÅŸkilatÄ±n gizli bilgilerini vermiÅŸti. Chemnitz olayÄ±ndan sonraki mülteci avÄ± yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamasÄ± ile AfD yanÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± suçlularÄ± da savunmuÅŸtu. Ä°ÅŸte SPD böylesi birinin terfi ettirilmesine izin verecek duruma geldi.

Almanya daha ne kadar saÄŸa kayacak? 1966-1969 yÄ±llarÄ± arasÄ±ndaki ilk büyük koalisyon sÄ±rasÄ±nda da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ güçlendirilip Birlik partilerinin saÄŸÄ±nda bir bölünmeye yol açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bundan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ partiler Republikaner ve NPD yararlandÄ±. Åžimdi de aynÄ±sÄ± gerçekleÅŸiyor. Büyük Koalisyonun politikasÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ± güçlendirmekle kalmÄ±yor, hükümetin içinden bazÄ± politikacÄ±lar bizzat AfD’ye destek veriyor. Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Seehofer’in Maassen’Ä± korumasÄ± ve hatta terfi ettirmesi koalisyonda AfD’nin nasÄ±l ve kimler tarafÄ±ndan desteklendiÄŸini göstermesi açÄ±sÄ±ndan öÄŸretici.

SPD, büyük koalisyona katÄ±lma nedeninin sosyal politikanÄ±n iyileÅŸtirilmesi olduÄŸunu iddia ediyor. Maassen olayÄ± sosyal politika açÄ±sÄ±ndan deÄŸil göç ve mültecilik konusunda önem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± için pek de deÄŸerli görülmüyor. Gerhard Schröder’in baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana SPD’nin sosyal politikasÄ±nÄ±n hiç de sosyal demokratik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir yana bÄ±rakalÄ±m. VarsayalÄ±m sosyal politikaya önem veriyorlar; SPD göç ve mülteciler sorununun aslÄ±nda sosyal sorunlarÄ± gizlemek için kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± göremeyecek hale mi geldi? ÇoÄŸu seçmenin gözünde sosyal sorunlarÄ±n nedeni göçmen ve mülteciler. AfD’nin güçlenmesinin nedeninin gelecek korkusu içinde olan seçmenlere günah keçisi sunmasÄ±, mülteci sorunu çözülürse her ÅŸey iyileÅŸir demesi olduÄŸunu bilemiyor mu? EÄŸer biliyorlarsa Maassen konusunda taviz verilmemesi gerekirdi. AnayasayÄ± Koruma TeÅŸkilatÄ± baÅŸkanÄ± azledilmeliydi. Ama sorun SPD’nin karar verip adÄ±m atmasÄ±nda. Koalisyondan ayrÄ±lmak için adÄ±m atmasÄ±nda da...

Çeviren: Semra Çelik

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 08:35

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