19. BarÄ±ÅŸ SelÃ§uk Gazetecilik Ã–dÃ¼lleri sahibini buldu

Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin, bir kazada hayatÄ±nÄ± kaybeden gazeteci BarÄ±ÅŸ SelÃ§uk anÄ±sÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi Ã¶dÃ¼llerin 19'uncusu sahiplerini buldu.

Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesinin, 1994 yÄ±lÄ±nda göreve giderken geçirdiÄŸi trafik kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden gazeteci BarÄ±ÅŸ Selçuk'un anÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸatmak ve genç gazetecileri teÅŸvik amacÄ±yla bu yÄ±l 19'uncusunu düzenlediÄŸi "BarÄ±ÅŸ Selçuk Gazetecilik YarÄ±ÅŸmasÄ±"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kültürpark'ta çim alanda düzenlenen törene, Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Aziz KocaoÄŸlu, Ä°zmir Gazeteciler Cemiyeti BaÅŸkanÄ± Misket Dikmen, CHP Ä°zmir Milletvekili Atilla Sertel ve davetliler katÄ±ldÄ±.

Törende "Ä°zmir Kent TV Haberi" dalÄ±nda "Fedakar ÖÄŸretmen Engelli ÖÄŸrenciye Yol ArkadaÅŸÄ± Oldu" baÅŸlÄ±klÄ± haberiyle ödül kazanan Anadolu AjansÄ± Ä°zmir Bölge MüdürlüÄŸü muhabiri Halil Åžahin ile kameraman Fatih DoÄŸan ödüllerini CHP Ä°zmir Milletvekili Atilla Sertel'den aldÄ±. Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Aziz KocaoÄŸlu, yerel gazetelerin maddi sÄ±kÄ±ntÄ±ya girmesinin kendilerini üzdüÄŸünü, kurumlarÄ±n, çalÄ±ÅŸanlarÄ±na ve üyelerine gazete almayÄ± ve okumayÄ± teÅŸvik etmesi gerektiÄŸini söyledi. ZorluklarÄ±n üstesinden gelmek ve krizden çÄ±kmak zorunda olduklarÄ±nÄ± ifade eden KocaoÄŸlu, bu günlerin de geçeceÄŸini ancak önemli olanÄ±n az tahribatla geçmesi olduÄŸunu kaydetti.

YarÄ±ÅŸmada "Ä°zmir Kent Haberi" dalÄ±nda Ege Telgraf'tan Erman Åžentürk "Milli Servet Ä°ÅŸte Böyle Çürüyor" haberiyle aynÄ± dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü Habertürk gazetesinde yayÄ±mlanan "PankartlÄ± Özür" baÅŸlÄ±klÄ± haberiyle Mert NeÅŸet Muslu kazandÄ±. "Ulusal Haber" dalÄ±nda Habertürk gazetesinden Mehmet Ä°nmez'in "Cennete Ä°hale" baÅŸlÄ±klÄ± haberi birinciliÄŸe layÄ±k görülürken, bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü ise Cumhuriyet gazetesinden Hakan Dirik "Lozan'Ä±n AslÄ±nÄ± Getirin" haberiyle aldÄ±. "Haber FotoÄŸrafÄ±" dalÄ±nda Associated Press'ten Emre Tazegül'ün "8 Aslana Veda" fotoÄŸrafÄ± birinciliÄŸe deÄŸer görüldü. (Ä°zmir/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 14:18

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