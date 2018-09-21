BakanlÄ±k 68 Ã¶ÄŸrenciyi liseye yerleÅŸtirmedi, veliler tepki gÃ¶sterdi

Kartal'da Ã§ocuklarÄ± liseye yerleÅŸtirilmeyen veliler: BakanlÄ±ÄŸÄ±n hatasÄ±nÄ± Ã§ocuklarÄ±mÄ±z Ã¶dÃ¼yor

Ä°stanbul Kartal’da LGS sonucunda çocuklarÄ± herhangi bir liseye yerleÅŸtirilmeyen 68 veli, çocuklarÄ±yla birlikte eylem yaptÄ±. OkullarÄ±n açÄ±lmasÄ±na raÄŸmen çocuklarÄ±nÄ±n evde olduÄŸuna dikkat çeken veliler, BakanlÄ±ÄŸÄ±n hatasÄ±nÄ± 14 yaÅŸÄ±ndaki çocuklarÄ±n ödemesine tepki gösterdi.

ÇocuklarÄ± hiçbir liseye yerleÅŸtirilmeyen 68 veli Kartal Ä°lçe Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü önünde yaptÄ±klarÄ± eylemle çocuklarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± maÄŸduriyeti protesto etti. “ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n EÄŸitim HakkÄ±na Sahip ÇÄ±kÄ±yoruz” diyen veliler açÄ±klamayÄ± çocuklarÄ±yla beraber gerçekleÅŸtirdi. ÇocuklarÄ±nÄ±n OrtaöÄŸretim BaÅŸarÄ± PuanÄ± (OBP)’nÄ±n Türkiye ortalamasÄ±nÄ±n üzerinde olduÄŸu halde açÄ±kta kaldÄ±klarÄ±na dikkat çeken veliler, yerleÅŸtirme sisteminde hatalar olduÄŸunun ortada olduÄŸunu, BakanlÄ±ÄŸÄ±n da bunu kabul ederek bu yüzden bazÄ± bürokratlarÄ± görevden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak OBP’si 90-100 olan çocuklarÄ±n ya meslek liselerine yerleÅŸtirildiÄŸini ya da hiçbir okula yerleÅŸemeyerek açÄ±kta kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘EÄžÄ°TÄ°M BAÅžLADI ÇOCUKLAR EVDE’

Velilerin açÄ±klamasÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verildi: “BakanlÄ±ÄŸÄ±n yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu bu hatanÄ±n bedelini bizim 14 yaÅŸÄ±ndaki evlatlarÄ±mÄ±z ödemektedir. Bizim çocuklarÄ±mÄ±z eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± baÅŸlamasÄ±na raÄŸmen bir haftadÄ±r evde oturup aÄŸlamaktadÄ±r. Bu çocuklarÄ±n en temel hakkÄ± olan eÄŸitim hakkÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca karÅŸÄ±lanmamaktadÄ±r. Henüz 14 yaÅŸÄ±ndaki ve ergenlik çaÄŸÄ±nda olan bu çocuklar okula gidememenin etkisi ile büyük bir psikolojik sÄ±kÄ±ntÄ± ve bunalÄ±m halindedirler.”

EÄŸitimin anayasal bir hak olduÄŸuna dikkat çeken veliler, çocuklarÄ±nÄ±n bir an evvel anadolu lisesine yerleÅŸtirilmesini talep etti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 14:11

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