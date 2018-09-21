SaÄŸlÄ±k emekÃ§ileri: AynÄ± gemide deÄŸiliz, haklarÄ±mÄ±zdan vazgeÃ§meyeceÄŸiz

SES Dersim Åžubesi yÄ±pranma payÄ± ve fiili hizmet zammÄ±na iliÅŸkin basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±, 'krizin faturasÄ±nÄ± Ã¶demeyeceÄŸiz' dedi.

SES Dersim ÅŸubesi yÄ±pranma payÄ± ve fiili hizmet zammÄ±na iliÅŸkin basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. YapÄ±lan açÄ±klamada temel talepleri karÅŸÄ±lanÄ±ncaya kadar mücadele edecekleri vurgusu dile getirildi. AçÄ±klamayÄ± yapan SES Åžube EÅŸ BaÅŸkanÄ± NurÅŸat YeÅŸil, "Krizden bu politikalarÄ± oluÅŸturanlar ve sermaye sahipleri sorumlu iken, krizin faturasÄ± biz emekçilere yÄ±kÄ±lmak isteniyor. “AynÄ± gemideyiz” denilerek emekçilerden fedakarlÄ±k bekleniyor. Ancak krizi biz yaratmadÄ±k, sorumlusu biz deÄŸiliz, hiçbir hakkÄ±mÄ±zdan da vazgeçmeyeceÄŸiz" dedi.

'EMEKÇÄ°LER MESLEKÄ° OLARAK TEHLÄ°KE ALTINDA'

ÇalÄ±ÅŸma ortamlarÄ±na deÄŸinen YeÅŸil, "Sizlerin de bildiÄŸi gibi çalÄ±ÅŸma ortamÄ±mÄ±z, kimyasal, biyolojik, psiko-sosyal ve ergonomik pek çok tehlike barÄ±ndÄ±rmakta, saÄŸlÄ±k ve sosyal hizmet emekçileri mesleklerinin barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± riskler açÄ±sÄ±ndan tehlike altÄ±nda bulunmaktadÄ±r. Enfekte materyalle temas, yaralanma, bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klara maruz kalma, radyasyon, çeÅŸitli gazlar, antiseptik malzemelere maruziyetin yanÄ±nda, saatlerce ayakta durarak çalÄ±ÅŸma, hasta sedyesi taÅŸÄ±ma gibi çeÅŸitli faktörler, ayrÄ±ca uzun ve yoÄŸun çalÄ±ÅŸma ve nöbetlerin sonucunda psikolojik olarak yÄ±pranma, bütün bunlar yetmezmiÅŸ gibi giderek artan sayÄ±da hasta-hasta yakÄ±nÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kalma bizlerin yapmakta olduÄŸu iÅŸin maalesef birer parçasÄ± haline gelmiÅŸ durumdadÄ±r" diye konuÅŸtu.

'BEN YAPTIM OLDU DENÄ°LMÄ°ÅžTÄ°R'

Verilen vaatlerin yerine getirilmediÄŸine dikkat çeken YeÅŸil, "Hal böyleyken siyasi iktidar tarafÄ±ndan her 14 Mart’ta fiili hizmet tazminatÄ±nÄ±n verileceÄŸi vaad edilmiÅŸ, her seçim döneminde vaatler tekrarlanmÄ±ÅŸ, gazetelerde-medyada müjde üstüne müjde yayÄ±nlanmÄ±ÅŸ, ancak hiçbir ÅŸekilde somut adÄ±m atÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. YÄ±llardÄ±r saÄŸlÄ±k emek ve meslek örgütlerinin gerekçelerini de sunarak, yapÄ±lan iÅŸin yÄ±pratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸa göre düzenlenmiÅŸ fiili hizmet tazminatÄ± kanun teklifi görmezden gelinmiÅŸ, “ben yaptÄ±m, oldu” denilerek saÄŸlÄ±k ve sosyal hizmet emekçileri ve örgütlerinin dahil edilmediÄŸi ÅŸekilde düzenlemeye gitmek tercih edilmiÅŸtir" diye ifade etti.

'TALEPLER KARÅžILANANA KADAR MÜCADELE'

Temel talepleri karÅŸÄ±lanana kadar mücadele edeceklerini belirten YeÅŸil, "Taleplerimiz,

â– SaÄŸlÄ±k ve sosyal hizmet iÅŸkolunda çalÄ±ÅŸan tüm emekçilerin dahil edildiÄŸi,

â– GeçmiÅŸ çalÄ±ÅŸma yÄ±llarÄ±nÄ± kapsayan,

â– Fiili çalÄ±ÅŸma süresi ÅŸartÄ±nÄ± kaldÄ±ran,

yeni bir yasal düzenlemenin yapÄ±lmasÄ±dÄ±r" dedi. (Dersim/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 13:52

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