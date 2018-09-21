KalÄ±n'dan BahÃ§eli'ye 'uÃ§ak' yanÄ±tÄ±: ArtÄ±k envanterde

BeÅŸtepe'den, Devlet BahÃ§eli'nin hibe uÃ§aÄŸÄ± eleÅŸtirmesine yanÄ±t geldi: Yeni bir siyasi polemik yaratmanÄ±n anlamÄ± yok.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli’nin Katar’dan gelen hediye uçak ile ilgili “Türkiye Cumhuriyeti hibe kabul etmez” açÄ±klamasÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi. KalÄ±n yeni siyasi polemikler yaratmak istemediklerini ve 1 lira harcanmayan uçaÄŸÄ±n artÄ±k devlet envanterine girdiÄŸini söyledi. KalÄ±n, Bahçeli’nin “Ä°stanbul’da aday çÄ±kartmayacaÄŸÄ±z” sözlerine ise “Memnuniyet verici” ÅŸeklinde karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

Ä°brahim KalÄ±n’Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

*”Ä°dlib'de silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ 15-20 kilometrelik derinlik alanÄ±nÄ±n nasÄ±l oluÅŸturulacaÄŸÄ±, diÄŸer terör unsurlarÄ±nÄ±n buradan nasÄ±l çÄ±kartÄ±lacaÄŸÄ± ya da pasifize edileceÄŸi, silah bÄ±raktÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± konularÄ±nda MÄ°T, TSK, Özel Kuvvetler, koordinasyon içerisinde Ruslarla birlikte bunu sahada çalÄ±ÅŸÄ±yor.”

* “Suriye meselesinin, Ä°dlib konusunun, terörle mücadelenin bütün yükünün Türkiye'nin omuzlarÄ±na yüklenmesi ne adildir ne de doÄŸrudur. Kabul edilemez."



* “Münbiç yol haritasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde, herhangi bir gecikme olmadan uygulanmasÄ±nÄ± beklediÄŸimizi ifade ediyoruz."

* "Münbiç yol haritasÄ± önemli bir anlaÅŸma, biz buna sadÄ±ÄŸÄ±z, gereÄŸini yapacaÄŸÄ±z. Fakat eÅŸ zamanlÄ± olarak Amerikan yönetiminin YPG ve PYD ile angajmanÄ±nÄ±n devam ediyor olmasÄ± bizim için ciddi bir endiÅŸe kaynaÄŸÄ±dÄ±r."

* “Münbiç'te ortak devriye, müÅŸterek devriye için çalÄ±ÅŸmalar tamamlanmak üzere. TSK, AmerikalÄ± mevkidaÅŸlarÄ± ile sahada bunu koordine ediyor. Çok yakÄ±n bir zamanda hem müÅŸterek eÄŸitim hem de müÅŸterek devriye faaliyetleri baÅŸlayacak."

* “MÄ°T ve ilgili güvenlik kurumlarÄ±mÄ±zÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±nda terör örgütlerine karÅŸÄ± yürüttüÄŸü operasyonlar kararlÄ±lÄ±kla devam edecek."

* “ReyhanlÄ± hadisesinde olduÄŸu gibi 1 yÄ±l sonra da 3 yÄ±l sonra da 5 yÄ±l sonra da olsa Türkiye'ye karÅŸÄ± suç iÅŸleyenler mutlaka ama mutlaka adaletin önüne çÄ±kartÄ±lacaktÄ±r. Buradan bütün terör örgütlerine bu açÄ±k ve net bir uyarÄ± olarak ifade etmek istediÄŸimiz bir husustur."

* "FETÖ firarileri, Türkiye Cumhuriyeti devletinin nefesini enselerinde hissetmeye devam edecekler."

* (ErdoÄŸan-Bahçeli görüÅŸmesi) Muhtemelen ABD dönüÅŸü tekrar böyle bir gündemimiz olabilir."

* (Bahçeli'nin uçak eleÅŸtirileri) Yeni bir siyasi polemik yaratmanÄ±n anlamÄ± yok. Uçakla ilgili olarak Türkiye'nin cebinden tek kuruÅŸun çÄ±kmadÄ±. Bahçeli'nin görüÅŸünü saygÄ±yla karÅŸÄ±lÄ±yoruz. Bahçeli'nin ittifak açÄ±klamalarÄ±nÄ±n memnuniyet verici.

Bahçeli ÅŸu sözlerle eleÅŸtirmiÅŸti:

O konuda benim görüÅŸüm çok nettir. Türkiye Cumhuriyeti devleti hediye, hibe kabul etmez. Türkiye’de uçak ihtiyacÄ± varsa, bunun piyasasÄ± neredeyse, kendi kaynaklarÄ±yla almayÄ± tercih etmelidir. Åžu sualin cevabÄ± da netleÅŸmelidir. Türkiye’de CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n ve devlet yönetiminin kendilerinin uluslararasÄ± iliÅŸkilerde taÅŸÄ±yÄ±cÄ±sÄ± olarak uçaklardan ihtiyacÄ± varsa onu satÄ±n alabilir, ihtiyaç yok ise almaya gerek yok. Ama “Bana hibe edildi. hediye edildi...” Bu, Türk milletinin kabul edeceÄŸi bir durum deÄŸil. Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n da bunu kabul etmemesi gerekirdi diye düÅŸünüyorum. (HABER MERKEZÄ°)

Devlet BahÃ§eli: MHP Ä°stanbulâ€™dan aday Ã§Ä±karmayacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 13:20

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