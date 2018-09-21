Ankara ValiliÄŸi Ã¶ÄŸrencilere 'terÃ¶rden korunma' broÅŸÃ¼rÃ¼ daÄŸÄ±tÄ±yor

Ankara ValiliÄŸi Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¼niversiteyi yeni kazanan Ã¶ÄŸrencilere protestolara katÄ±lmamasÄ± yÃ¶nÃ¼nde broÅŸÃ¼rler daÄŸÄ±tÄ±yor.

Ankara ValiliÄŸi Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü, Ankara Tren GarÄ± önünde kurduÄŸu stantla, baÅŸkente gelen öÄŸrencilere ‘uyarÄ±’ niteliÄŸinde broÅŸürler daÄŸÄ±ttÄ±.

Yurt, pansiyon ve ev ayarlayacak kiÅŸilerin baÅŸka amaçlarÄ± olabileceÄŸi belirtilen broÅŸürlerde, yeni üniversitelilere basÄ±n açÄ±klamasÄ± veya protestolara katÄ±lmamalarÄ± yönünde söyledikleri dikkat çekti.

Ankara ValiliÄŸi tarafÄ±ndan daÄŸÄ±tÄ±lan broÅŸür

BroÅŸürlerde, çizilen bir eylem karikatürüyle polise karÅŸÄ± çocuklarÄ±n kandÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± ve kullanÄ±ldÄ±klarÄ± ifadelerine yer verildi.

Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro AmirliÄŸi, baÅŸka bir görselde ise üniversiteye baÅŸlayan öÄŸrencilere uzanan bir eli, ÅŸeytan eli ÅŸeklinde resmetti. Görselde öÄŸrencilerin her an ÅŸüphe ve tetikte olmasÄ± gerektiÄŸi, “Sana birçok el uzanacak doÄŸru eli tut geleceÄŸine sahip çÄ±k” ifadeleriyle belirtildi. (Ankara/EVRENSEL)

Ankara ValiliÄŸi tarafÄ±ndan daÄŸÄ±tÄ±lan broÅŸür

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 12:51

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