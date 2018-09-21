'ABD hukukuna gÃ¶re Reza Zarrabâ€™a ayrÄ±calÄ±k tanÄ±nmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n'

Reza Zarrab New Yorkâ€™un en lÃ¼ks otellerinden birinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. ABD hukukuna gÃ¶re hÃ¼kÃ¼metle iÅŸbirliÄŸi yapan sanÄ±klar iÃ§in ayrÄ±calÄ±k tanÄ±nabiliyor.

Ekim KILIÇ

New York

ABD’de Ä°ran’a dönük yaptÄ±rÄ±mlarÄ± delmek suçundan toplam 135 yÄ±l hapis cezasÄ±yla yargÄ±lanÄ±rken savcÄ±lÄ±kla anlaÅŸarak tanÄ±klÄ±k yapan Reza Zarrab’Ä±n bir restoranda yemek yerken çekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bu kez de New York’un en lüks otellerinden Four Seasons Downtown’da kaldÄ±ÄŸÄ± görüntülendi. ABD hukukuna göre Reza Zarrab’a ayrÄ±calÄ±k tanÄ±nmasÄ± mümkün.



21 Êylül 2018 tarihli Hürriyet Gazetesi 1. sayfasÄ±

Hürriyet gazetesinin haberinin üzerine görüÅŸlerine baÅŸvurduÄŸumuz Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖÄŸretim Görevlisi Daniel Richman ABD hukukunda hükümetle iÅŸbirliÄŸi yapan sanÄ±klar için böyle ayrÄ±calÄ±klar tanÄ±nabileceÄŸini, bu durumda FBI’Ä±n sanÄ±ÄŸÄ± izleme gibi bir yola baÅŸvurulabileceÄŸini anlattÄ±.

13 Eylül günü Reza Zarrab’Ä±n New York’un ünlü Nobu restoranÄ±nda Ebru GündeÅŸ’in arkadaÅŸÄ± olduÄŸu iddia edilen AyÅŸegül Akgün ile yemek yerken görüntülenmesi kamuoyunda tartÄ±ÅŸma yarattÄ±. Zarrab’Ä±n tutuklu olduÄŸu düÅŸünülürken serbestçe yemek yerken fotografÄ±nÄ±n yayÄ±nlanmasÄ±, ‘bu ne kadar mümkün olabilir’ sorusunu doÄŸurdu. Bu soru tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yorken bu kez de Zarrab’Ä±n, geçen hafta suÅŸi yerken görüntülendiÄŸi Nobu’nun hemen karÅŸÄ±sÄ±ndaki Four Seasons Downtown Oteli’nde konakladÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Resmi olarak yalanlama ya da doÄŸrulama gelmedi ancak ‘ABD hukukunda böyle bir durum söz konusu olabilir mi’ sorusunu yönelttiÄŸimiz ABD’li Hukuk Fakültesi ÖÄŸretim Görevlisi Daniel Richman bu tür bir ayrÄ±calÄ±ÄŸÄ±n olabileceÄŸini söyledi.

HÜKÜMETLE Ä°ÅžBÄ°RLÄ°ÄžÄ° YAPMAK...

Richman’Ä±n Evrensel'e yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirme ÅŸöyle: “Bu olaya iliÅŸkin bütün dosyaya bakmak gerek. Ancak hükümetle iÅŸbirliÄŸi yapmak, sanÄ±ÄŸa nasÄ±l davranÄ±lacaÄŸÄ± konusunda büyük bir fark yaratabilir. Özellikle de hükümet, sanÄ±ÄŸÄ±n soruÅŸturmada kendisine büyük ölçüde yardÄ±m ettiÄŸine ve topluma karÅŸÄ± hiçbir tehlike oluÅŸturmadÄ±ÄŸÄ±na veya firar etme riski olmadÄ±ÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ± zaman. Ä°ÅŸbirliÄŸi nedeniyle kayda deÄŸer bir müsamaha gösterilebilir. Bir davalÄ±, cezalÄ±yÄ± beklerken kefaletle serbest bÄ±rakÄ±labilir. Burada herhangi bir özel izleme ya da düzenleme yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyorum, ancak ABD hukukunda bu oldukça mümkün, FBI denetimi de söz konusu olabilir. Yani bir ayrÄ±calÄ±k tanÄ±nmasÄ± mümkün.”



Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 12:31

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