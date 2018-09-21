Zonguldak'ta kaÃ§ak olarak faaliyet yÃ¼rÃ¼ten maden ocaÄŸÄ±nda gÃ¶Ã§Ã¼k

Zonguldak Karaman'da kaÃ§ak faaliyet yÃ¼rÃ¼ten bir maden ocaÄŸÄ±nda gÃ¶Ã§Ã¼k yaÅŸandÄ±, 1 iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Zonguldak merkeze baÄŸlÄ± Karaman beldesinde kaçak olduÄŸu belirtilen bir kömür ocaÄŸÄ±nda meydana gelen göçükte 1 iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

AlÄ±nan bilgiye göre, beldedeki ormanlÄ±k alanda ruhsatsÄ±z iÅŸletildiÄŸi iddia edilen maden ocaÄŸÄ±nda, henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Göçük sonucu ocakta çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerden Erol Sabah içerde mahsur kaldÄ±. SaÄŸlÄ±k ekipleri ve mesai arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan göçükten çÄ±karÄ±lan Sabah'Ä±n olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirlendi ve cansÄ±z bedeni otopsi yapÄ±lmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (AA)

FotoÄŸraf: Ferdi AkÄ±llÄ±/AA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 12:26

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