Arhaviâ€™de, 'Ã‡Ä±lgÄ±n HES' deneme Ã¼retimine geÃ§ti, dere kurudu

Arhavi DoÄŸa Koruma Platformu Ã¼yesi 'KadÄ±n Atmacalar' grubu mÃ¼cadelelerine raÄŸmen derenin kurumasÄ±nÄ±n Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ yaÅŸÄ±yor.

Artvin’in Arhavi ilçesi Kamilet Vadisi'nde ÅŸehir içerisinde oluÅŸu nedeniyle tepkilere neden olan ve kamuoyunda, “ÇÄ±lgÄ±n HES” olarak bilinen Kavak hidroelektrik santral (HES) inÅŸaatÄ± tamamlandÄ±. HES projesi geçen ay deneme üretimine baÅŸladÄ±, suyun tünele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Cihani Deresi yataÄŸÄ± kurudu. Vadide, HES projesine karÅŸÄ± 6 yÄ±ldÄ±r baÅŸlarÄ±na taktÄ±klarÄ± atmaca maskeleri ve ellerinde sopalarla nöbet tutan ve hukuk mücadelesi veren Arhavi DoÄŸa Koruma Platformu üyesi 'KadÄ±n Atmacalar' grubu mücadelelerine raÄŸmen derenin kurumasÄ±nÄ±n üzüntüsünü yaÅŸÄ±yor. KadÄ±n Atmacalar Grubu üyesi NazlÄ± Demet UyanÄ±k, "Santral kurulmadan önce derelere sÄ±k sÄ±k geliyor, aÄŸaçlarÄ±n üzerinden suya atlÄ±yorduk. Åžimdi su ancak ayak bileÄŸimize kadar geliyor. Bizim içimiz kan aÄŸlÄ±yor" dedi.

Kamilet Vadisi'nde 6 yÄ±l önce yapÄ±mÄ±na baÅŸlanan 14 megavatlÄ±k Kavak Hidroelektrik Santral projesiyle, Cihani ve Kapisre derelerinin sularÄ±nÄ±n 5 kilometre boyunca tünel ve borularla Cumhuriyet Mahallesi’nde yapÄ±lacak olan Kavak Hidroelektrik Santrali'ne taÅŸÄ±nmasÄ±, üretilecek elektriÄŸin de aynÄ± bölgede kurulacak santralle daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± planlandÄ±. Arhavi Belediyesi, daha önce tarÄ±m alanÄ± olan Cumhuriyet Mahallesi'nin bir bölümünü, 'Konut dÄ±ÅŸÄ± kentsel çalÄ±ÅŸma alanÄ±' ilan ederek HES projesine onay verdi. Åžehir içerisinde oluÅŸu nedeniyle tepkilere neden olan ve kamuoyunda, 'ÇÄ±lgÄ±n HES' olarak bilinen HES inÅŸaatÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kan vatandaÅŸlar, Arhavi DoÄŸa Koruma Platformu öncülüÄŸünde ‘iptal’ davasÄ± açtÄ±. Ä°ki kez 'ÇED olumlu' raporu iptal edilen HES projesine karÅŸÄ± eylemler düzenlendi, hukuk mücadelesi verildi. HES’lere karÅŸÄ± sürdürülen mücadelede sürekli ön saflarda yer alan kadÄ±nlar Arhavi DoÄŸa Koruma Platformu bünyesinde ‘KadÄ±n Atmacalar’ grubu oluÅŸturdu. BaÅŸlarÄ±na atmaca maskeleri takan kadÄ±nlar, ellerinde sopalarÄ±yla türküler eÅŸliÄŸinde HES nöbeti tuttu, vadilerini korumaya çalÄ±ÅŸtÄ±.

6'NCI YILIN SONUNDA DERE DE KURUDU

FotoÄŸraf: DHA

Arhavi’de 6 yÄ±ldÄ±r çevre ve hukuk mücadelesi sürerken HES inÅŸaatÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±n arasÄ±nda tamamlandÄ±. HES projesi geçen ay deneme üretimine baÅŸladÄ±, suyun tünele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Cihani deresi yataÄŸÄ± kurudu. Vadide, HES projesine karÅŸÄ± 6 yÄ±ldÄ±r baÅŸlarÄ±na taktÄ±klarÄ± atmaca maskeleri ve ellerinde sopalarla nöbet tutan ve hukuk mücadelesi veren Arhavi DoÄŸa Koruma Platformu üyesi ‘KadÄ±n Atmacalar’ grubu mücadelelerine raÄŸmen derenin kurumasÄ±nÄ±n üzüntüsünü yaÅŸÄ±yor.

'Ä°ÇÄ°MÄ°Z KAN AÄžLIYOR'

FotoÄŸraf: DHA

KadÄ±n Atmacalar gurubu üyesi NazlÄ± Demet UyanÄ±k, HES kurulmadan önce insanlarÄ±n aÄŸaçlarÄ±n üzerinden dereye atlayarak yüzdüÄŸünü ancak ÅŸimdi su seviyesinin ayak bileÄŸine kadar geldiÄŸini söyledi. UyanÄ±k, "HES ÅŸirketi dereyi katletti ve vadiye büyük bir kelepçe taktÄ±. Bizim içimiz kan aÄŸlÄ±yor. Hukuk sürecimiz devam ediyor. Ä°ki defa projeyi iptal ettirmeyi baÅŸardÄ±k fakat sonunda geldiÄŸimiz nokta ortada. Türkiye’de HES’lerden elde edilen enerji ülkenin enerji ihtiyacÄ±nÄ±n sadece yüzde 5’ini karÅŸÄ±lÄ±yor. Bunun için bu güzelliklere kÄ±ymanÄ±n ve DoÄŸu Karadeniz’deki bütün dereleri bu ÅŸekilde katletmenin hiçbir açÄ±klamasÄ± olamaz. Her yerde HES bu kadarÄ±na pes diyoruz" dedi.

'SU DEMEK HAYAT DEMEKTÄ°R'

Zeliha OcaklÄ± ise çok mücadele ettiklerini ancak derenin kurumasÄ±nÄ± engelleyemediklerini belirterek, "BurasÄ± bizim için piknik alanÄ±ydÄ±. Ä°ÅŸten çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman kan ter içinde bu dereye gelip çoluk çocuk yüzüyorduk. Su demek hayat demektir. Dünyada zaten hava, su, güneÅŸ olmadan yaÅŸanmÄ±yor. Suyumuzu elimizden aldÄ±lar. Su bittikten sonra oksijen bitti. Bizim burada yaÅŸantÄ±mÄ±z engellendi" diye konuÅŸtu.

Leyla Öncel de "Dünyada yaÅŸam bir döngüdür. Susuz hayat olmasÄ± mümkün deÄŸil. Biz verdiÄŸimiz mücadelelerde bunlarÄ± anlatamadÄ±k. ParanÄ±n, para kazanma hÄ±rsÄ±nÄ±n gücüne yenik düÅŸtük" ifadelerini kullandÄ±.

Dereden eskiden su içtiklerini hatÄ±rlatan Suzan Özçakmak da "BurasÄ± alabalÄ±k doluydu. Åžimdi ne alabalÄ±k kaldÄ± ne de su. Kokudan geçilmiyor" dedi.

Akif UyanÄ±k da HES projesine karÅŸÄ± 2012 yÄ±lÄ±nda itibaren mücadele yürüttüklerini belirterek, "BurasÄ± köyün hem sosyalleÅŸme hem de yüzme alanÄ±ydÄ±. SosyalleÅŸme alanÄ±mÄ±z ve kültürümüz yok oldu. Mahkeme kararÄ±na göre burada dereden akan suyun debisinin yüzde 12’sinin bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerekiyor. Fakat burada hile yaparak su seviyesini yüksek göstermek için kanalÄ± daralttÄ±lar ve yukarÄ±dan akan bir Ä±rmaÄŸÄ± da bu dere yataÄŸÄ±na verdiler. Buna raÄŸmen su seviyesi yüzde 5 bile deÄŸil" diye konuÅŸtu. (Artvin/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 12:15

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