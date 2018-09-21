AydÄ±nâ€™Ä±n JESâ€™e karÅŸÄ± Ã§Ä±kan kÃ¶ylÃ¼leri AydÄ±nâ€™a alÄ±nmÄ±yor!

JES karÅŸÄ±tÄ± mÃ¼cadele veren AydÄ±n'Ä±n KÄ±zÄ±lcakÃ¶ylÃ¼leri, Vali ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in AydÄ±n'a gitmek istedi, jandarma izin vermedi.

Özer AKDEMÄ°R

Ä°zmir

Bir ayÄ± aÅŸkÄ±n bir süredir arazilerinde yapÄ±lmak istenen JES’e karÅŸÄ± direnen AydÄ±n Efeler ilçesine baÄŸlÄ± KÄ±zÄ±lcaköylüler AydÄ±n iline giremiyor! AydÄ±n Valisi ile görüÅŸmek isteyen KÄ±zÄ±lcaköylüler polis tarafÄ±ndan kentin giriÅŸinde durduruldu.

KÖYLÜ KADINLAR HALK GÜNÜNDE VALÄ° Ä°LE GÖRÜÅžMEK Ä°STEDÄ°

EdindiÄŸimiz bilgilere göre bir otobüs KÄ±zÄ±lcaköylü kadÄ±n, valiliÄŸin halk gününde Vali ile görüÅŸmek üzere yola çÄ±ktÄ±. Sabah saatlerinde AydÄ±n kent giriÅŸinde durdurulan köylülere polis kimlik kontrolü uygulamasÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bir otobüs dolusu çevik kuvvet polisinin geldiÄŸi olay yerinde uzun süre kimlik kontrolü için bekletilen kadÄ±nlarÄ±n kente yürümelerine de polis izin vermiyor.

JES TARIM ARAZÄ°SÄ°NDE Ä°ÇME SUYU BARAJINA KOMÅžU!

KÄ±zÄ±lcaköylüler birinci sÄ±nÄ±f tarÄ±m arazilerinin ortasÄ±nda yapÄ±lmak istenen JES’e karÅŸÄ± uzun zamandÄ±r direniyorlar. Köy meydanÄ±na kurduklarÄ± çadÄ±rlarla JES nöbeti tutan köylülerin çadÄ±rlarÄ± geçtiÄŸimiz günlerde jandarma tarafÄ±ndan yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ, köylüler çadÄ±rlarÄ± tekrar kurmuÅŸtu. JES yapÄ±lmak istenen bölge AydÄ±n’Ä±n içme suyunu saÄŸlayan Ä°kizdere barajÄ±na birkaç kilometre uzaklÄ±kta. Projeye göre 5 köye 120 jeotermal kuyusu açÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor. AydÄ±n ValiliÄŸi geçtiÄŸimiz günlerde söz konusu JES kuyu ve sondajlarÄ± için ÇED sürecinin baÅŸlamasÄ±na onay vermiÅŸti.

Jeotermal tesise tepki gÃ¶steren kÃ¶ylÃ¼ler yol kapattÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 13:01

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