LeBron James, Space Jam 2â€™yi hayata geÃ§irecek

LeBron James, Michael Jordan'Ä±n rol aldÄ±ÄŸÄ± tarihin en popÃ¼ler basketbol temalÄ± sinema yapÄ±mÄ± Space Jam'in devam filmi iÃ§in harekete geÃ§ti.

LeBron James, sinema tarihinin en popüler basketbol temalÄ± filmi Space Jam’in ikincisi için kollarÄ± sÄ±vadÄ±.

Yönetmen ve YapÄ±mcÄ± Ryan Coogler’Ä±n ‘Kara Panter’deki baÅŸarÄ±sÄ±ndan çok etkilendiÄŸi belirtilen James’in Coogler’la görüÅŸmelere bizzat katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve Yönetmen Terence Nance’in de ekibin içerisinde olacaÄŸÄ± belirtiliyor.

ESPN’den Brian Windhorst’un haberine göre James, Michael Jordan’Ä±n rol aldÄ±ÄŸÄ± 1996 yapÄ±mÄ± Space Jam’in devam filmi için 5 yÄ±ldÄ±r “uygun anÄ± bekliyordu.” Los Angeles Lakers’a transfer olan James’in Hollywood'a komÅŸu olarak uygun anÄ± bulduÄŸu görülüyor.

James’in Springhill Entertainment firmasÄ± ile Space Jam’in haklarÄ±nÄ± elinde bulunduran Warner Bros 2015 yÄ±lÄ±nda bir anlaÅŸma imzalamÄ±ÅŸtÄ±. James, 2015’te komedi Trainwreck filminde rol almÄ±ÅŸtÄ±.

Springhill Entertainment, YapÄ±mcÄ± Ryan Coogler, Yönetmen Terence Nance, LeBron James ve Bugs Bunny'nin yer aldÄ±ÄŸÄ± bir görseli paylaÅŸarak haberi duyurdu.

James, konuya dair yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “Space Jam iÅŸ birliÄŸi ben ve Looney Tunes’un bir araya gelmesinden çok daha büyük bir ÅŸey. ÇocuklarÄ±n ne kadar güçlü hissedebileceklerini ve hayallerinin peÅŸini bÄ±rakmazsa ne kadar güçlenebileceklerini anlamalarÄ±nÄ± istiyorum” dedi.

Filmin, 2019 yazÄ±nda çekilmesi bekleniyor.

NBA YILDIZLARINI BULUÅžTURMUÅžTU

Michael Jordan, Larry Bird, Charles Barkley, Patrick Ewing, Larry Johnson, Muggsy Bogues ve Shawn Bradley gibi NBA yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Bill Murray ve Wayne Knight gibi isimlerin de rol aldÄ±ÄŸÄ± Space Jam, 375 milyon dolarlÄ±k giÅŸe hasÄ±latÄ±yla basketbol temalÄ± filmler arasÄ±nda bu alanda ilk sÄ±rada yer alÄ±yor. Space Jam'i Beyazlar Beceremez (1992), Koç Carter (2005), Mike Gibi (2002) ve Hoosiers (1986) takip ediyor. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 10:36

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