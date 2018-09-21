Dolar ve avro YEP Ã¶ncesi dÃ¼zeye dÃ¶ndÃ¼ (21 EylÃ¼l 2018)

Bakan Albayrak'Ä±n dÃ¼n Yeni Ekonomi PlanÄ±'nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bugÃ¼n dolar 6.27, avro 7.40 liradan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor.

Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, Yeni Ekonomi PlanÄ± (YEP) kapsamÄ±nda, 2019’da enflasyon hedefinin yüzde 15 ve büyüme hedefinin de yüzde 3.3 olarak belirlendiÄŸini açÄ±klamasÄ±yla gerileyen dövizler yeniden açÄ±klama öncesi düzeylerine döndüler.

DHA'nÄ±n haberine göre YEP öncesi 6.19 lira olan dolar 6.27 liraya kadar yükseldikten sonra, 6.27 - 6.28 aralÄ±ÄŸÄ±na döndü.

YEP öncesi 7.27 lira olan avro 7.39 liraya kadar yükseldikten sonra 7.40 - 7.41 lira aralÄ±ÄŸÄ±na döndü.

YEP öncesi 8.18 lira olan sterlin 8.31 liraya kadar yükseldikten sonra 8.32 - 8.33 lira aralÄ±ÄŸÄ±na döndü.

DOLAR endeksi yüzde 0.06 düÅŸüÅŸle 93.95 düzeyinde. AVRO/DOLAR paritesi yüzde 0.10 artÄ±ÅŸla 1.1789 düzeyinde.

2019-2021 yÄ±llarÄ±nÄ± kapsayacak Yeni Ekonomi ProgramÄ±'nÄ± açÄ±klayan Bakan Albayrak, büyümeyi 2018 için yüzde 3.8, 2019 için yüzde 2.3, 2020 için yüzde 3.5 ve 2021 için yüzde 5 olarak öngördüklerini açÄ±kladÄ±.

Enflasyon hedefleri de 2018 için yüzde 20.8, 2019 için yüzde 15.9, 2020 için yüzde 9.8, 2021 için yüzde 6.0 oldu. (HABER MERKEZÄ°)

Albayrak 'Yeni Ekonomi ProgramÄ±'nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±: Vaat Ã§ift haneli iÅŸsizlik

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 10:30

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