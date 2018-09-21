Bursa'da 8 iÅŸÃ§i gÄ±da zehirlenmesi ÅŸÃ¼phesiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Bursa'da perde fabrikasÄ±nda 8 iÅŸÃ§i yemekten zehirlendi.

Bursa'nÄ±n Ä°negöl ilçesinde faaliyet gösteren perde fabrikasÄ±nda akÅŸam yemeÄŸi yiyen 8 iÅŸçi, karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ± ve mide bulantÄ±sÄ± ÅŸikayetiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

DHA'nÄ±n haberine göre Bursa'nÄ±n Ä°negöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren perde fabrikasÄ±na 16.00- 00.00 vardiyasÄ±nda çalÄ±ÅŸmak üzere gelen iÅŸçiler, akÅŸam saat 20.00'de yemek yemek için yemekhaneye gitti. Özel yemek firmasÄ±ndan gelen yemekleri tüketen 20 iÅŸçiden 8'i yaklaÅŸÄ±k bir saat sonra karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ± ve mide bulantÄ±sÄ± ÅŸikayeti üzerine hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Yemekten zehirlendiÄŸi düÅŸünülen iÅŸçiler mideleri yÄ±kandÄ±ktan sonra taburcu edildi.

Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 10:06

www.evrensel.net