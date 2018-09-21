Kendisini vuran eÅŸini bir gÃ¼n Ã¶nce polise ÅŸikayet etmiÅŸti

Adana'da eÅŸi Murat G.'nin silahla yaraladÄ±ÄŸÄ± Selvi G.'nin, bir gÃ¼n Ã¶nce polise giderek ÅŸikayette bulunduÄŸu belirtildi.

Adana'da konuÅŸmak üzere arkadaÅŸÄ±nÄ±n evinde buluÅŸtuÄŸu eÅŸi Murat G.'nin silahla yaraladÄ±ÄŸÄ± Selvi G.'nin, bir gün önce polise giderek eÅŸi hakkÄ±nda ÅŸikayette bulunduÄŸu belirtildi.

DHA'nÄ±n haberine göre dün akÅŸam saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde sorunlarÄ±nÄ± görüÅŸmek üzere

Bir süredir ayrÄ± yaÅŸayan 10 yÄ±llÄ±k evli, 2 çocuk sahibi Selvi G. ve Murat G., bir arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n evinde buluÅŸtu. YaÅŸanan tartÄ±ÅŸma sonrasÄ± eÅŸini her iki bacaÄŸÄ±ndan da vurarak yaralayan Murat G., olay yerinden kaçtÄ±.

Selvi G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Selvi G.'nin bir gün önce BaÄŸlar Polis Merkezi'ne giderek eÅŸi Murat G. hakkÄ±nda ÅŸikayette bulunduÄŸu belirtildi. Polis, Murat G.'yi yakalamak için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 09:47

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