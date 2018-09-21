Emre Can, cinsiyetÃ§i sÃ¶zleri iÃ§in Ã¶zÃ¼r diledi

Juventus'un orta saha oyuncusu Emre Can, Valencia maÃ§Ä± sonrasÄ± sarf ettiÄŸi cinsiyetÃ§i sÃ¶zler iÃ§in Ã¶zÃ¼r diledi.

Juventus'un Almanya milli takÄ±mÄ±nda da forma giyen orta saha oyuncusu Emre Can, Cristiano Ronaldo'nun gördüÄŸü kÄ±rmÄ±zÄ± karta dair yaptÄ±ÄŸÄ± cinsiyetçi yorum sebebiyle özür diledi.

Emre Can, Juventus'un Åžampiyonlar Ligi'nde Valencia'ya karÅŸÄ± oynadÄ±ÄŸÄ± maçta Ronaldo'nun rakibinin saçÄ±nÄ± çektiÄŸi gerekçesiyle kÄ±rmÄ±zÄ± kart görmesini "KadÄ±n deÄŸiliz, futbol oynuyoruz" sözleriyle yorumlamÄ±ÅŸtÄ±.

Emre Can, tepki çeken bu açÄ±klamasÄ± sonrasÄ± "Beni tanÄ±yan herkes kadÄ±nlara duyduÄŸum saygÄ±yÄ± bilir" dedi.

24 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, niyetinin kadÄ±nlarÄ± aÅŸaÄŸÄ±lamak olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Yaz döneminde Liverpool'dan Juventus'a transfer olan Emre Can, "MaçÄ±n sonucunu belirleyebilecek hatalÄ± bir karar sonrasÄ± takÄ±m arkadaÅŸÄ±ma sahip çÄ±kmak istemiÅŸtim. YaptÄ±ÄŸÄ±m yorum üzüntü verdiyse özür dilerim" dedi.

Türkiye kökenli bir aileden gelen Emre Can, Bayern Münih ve Bayer Leverkusen'den sonra Liverpool'a transfer oldu ve bu yaz Juventus'a geçti. Emre Can, Almanya milli takÄ±mÄ±yla 20 maçta 1 gol attÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Åžampiyonlar Ligi rehberi (Gruplar, takÄ±mlar ve maÃ§ takvimi)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 09:45

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